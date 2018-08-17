Сегодня 18 августа 2018 года, 22:55

В Старобельском райсуде Луганщины жалуются, что НАБУ помешало принять решение о продлении меры пресечения

Судья Старобельского районного суда Луганской области Виталий Колядов пожаловался, что из-за действий работников НАБУ коллегия судей не смогла принять судебное решение в уголовном производстве. Это заставило судью обратиться в ВСП и ГПУ.

Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».

Судья сообщает, что на рассмотрении коллегии судей в составе Александра Воронкина, Виталия Озерова и Виталия Колядова (председательствующий) находится уголовное производство по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

16 августа 2018 года около 10.15 указанная коллегия судей намеревалась удалиться в служебный кабинет судьи Виталия Озерова для принятия решения о продлении сроков содержания под стражей обвиняемого. Судья указывает, что на пути в совещательную комнату его остановили неизвестные лица в штатском. Судья Виталий Колядов информирует, что одно из лиц лично заблокировало ему движение, назвавшись детективом НАБУ, и объяснило, что проводится обыск. При этом судьям запретили выходить из коридора, где произошло задержание.

Судья считает, что таким образом коллегия судей была лишена возможности принять судебное решение о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого.

Судья добавляет, что в настоящее время решить указанный вопрос не представляется возможным, поскольку совещание судей по рассмотрению вопроса о продлении содержания под стражей не состоялось.

Также, по мнению судьи, невозможно объявить решение полномочным составом суда, поскольку, вопреки действующему Уголовному процессуальному кодексу Украины, член коллегии судей Виталий Озеров фактически отстранен от правосудия сотрудниками НАБУ не в предусмотренном законом порядке.