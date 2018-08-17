Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 августа 2018 года, 22:54

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Присвоение винницким отелем «четырех звезд» не понравилось местному отделению АМКУ

17 августа 2018 года Источник:UBR

В Виннице на фасаде одного из отелей города и на официальном сайте была размещена информация, что гостиница имеет статус «четыре звезды». Но никаких подтверждающих документов относительно правдивости распространенной информации нет. Об этом сообщает Винницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины, пишет UBR со ссылкой на «Вінниця.info».

Компании «ПКФ «Сигма-3» ЛТД», которой принадлежит гостиница, рекомендовано прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической деятельности от недобросовестной конкуренции.

У потребителя может сложиться впечатление, что гостинице присвоена категория «четыре звезды», что является одним из стимулов для приобретения услуг по размещению в отеле в связи с определеннім уровнем качества.

В соответствии со статьей 19 Закона Украины «О туризме» установление категории объектов туристической инфраструктуры (гостиниц, других объектов, предназначенных для предоставления услуг по размещению, заведений питания, курортных учреждений и т.д.) осуществляется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере туризма и курортов.

Компания «ПКФ «Сигма-3» ЛТД» не предоставила местному отделению АМКУ подтверждения правдивости распространенной информации.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 33 (1075) от 14/08/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 33 (1075)
Государство и юристы

Люди высокого остатка

Документы и аналитика

С цепью защиты

Отрасли практики

Явный вред

Судебная практика

По секрету всему Совету

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

V Всеукраинская школа по ИТ- и Интернет-праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом