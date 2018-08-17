Сегодня 18 августа 2018 года, 22:54

Присвоение винницким отелем «четырех звезд» не понравилось местному отделению АМКУ

В Виннице на фасаде одного из отелей города и на официальном сайте была размещена информация, что гостиница имеет статус «четыре звезды». Но никаких подтверждающих документов относительно правдивости распространенной информации нет. Об этом сообщает Винницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины, пишет UBR со ссылкой на «Вінниця.info».

Компании «ПКФ «Сигма-3» ЛТД», которой принадлежит гостиница, рекомендовано прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической деятельности от недобросовестной конкуренции.

У потребителя может сложиться впечатление, что гостинице присвоена категория «четыре звезды», что является одним из стимулов для приобретения услуг по размещению в отеле в связи с определеннім уровнем качества.

В соответствии со статьей 19 Закона Украины «О туризме» установление категории объектов туристической инфраструктуры (гостиниц, других объектов, предназначенных для предоставления услуг по размещению, заведений питания, курортных учреждений и т.д.) осуществляется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере туризма и курортов.

Компания «ПКФ «Сигма-3» ЛТД» не предоставила местному отделению АМКУ подтверждения правдивости распространенной информации.