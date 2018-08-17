Сегодня 18 августа 2018 года, 22:57

Шведская мусульманка выиграла дело о дискриминации при рукопожатии

Компания обосновывала одинаковое приветствие гендерным равенством

Шведская мусульманская женщина получила компенсацию после того, как ее собеседование прекратилось, когда она отказалась от рукопожатия. Об этом сообщается на сайте BBC.

24-летняя Фарах Альхадже, подавшая заявку на работу в качестве переводчика, отказалась пожать руку интервьюера по религиозным соображениям.

Вместо этого она положила руку на сердце.

Шведский суд по трудовым спорам постановил, что компания дискриминировала ее, и приказал выплатить компенсацию в размере 40 000 крон (4350 долларов США).

Некоторые мусульмане избегают физического контакта с представителями противоположного пола, за исключением тех, кто находится в их ближайшей семье.

Однако рукопожатия традиционны в некоторых европейских странах. Кроме того, антидискриминационное законодательство может запрещать компаниям и государственным органам обращаться с людьми по-разному из-за их пола.

Офис омбудсмен по вопросам дискриминации в Швеции, который представлял 24-летнюю г-жу Альхадже, заявил, что в решении были учтены «интересы работодателя, право человека на физическую неприкосновенность и важность того, чтобы государство поддерживало защиту свободы вероисповедания».

Компания утверждала, что ее сотрудники должны одинаково относиться к мужчинам и женщинам и не могут позволить сотруднику отказаться от рукопожатия на основе пола.

Но омбудсмен по дискриминации указал, что женщина не желала никого расстроить, положив руку на сердце. Этим она приветствовала как мужчин, так и женщин.

Трудовой суд Швеции счел, что компания была оправдана в требовании равного обращения для обоих полов, но не имела права требовать, чтобы это проявлялось в форме рукопожатия.

По ее словам, отказ пожать руку по религиозным соображениям защищался Европейской конвенцией по правам человека, и политика компании, требующая особого приветствия, наносит ущерб мусульманам.

Суд также не согласился с утверждением фирмы о том, что подход г-жи Альхахе к приветствиям вызовет проблему для эффективной коммуникации в качестве переводчика.

Однако мнения судей разделились: трое судей согласились с претензиями г-жи Альхадже и двое — нет.