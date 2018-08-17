Шведская мусульманка выиграла дело о дискриминации при рукопожатии

Шведская мусульманская женщина получила компенсацию после того, как ее собеседование прекратилось, когда она отказалась от рукопожатия. Об этом сообщается на сайте BBC.
24-летняя Фарах Альхадже, подавшая заявку на работу в качестве переводчика, отказалась пожать руку интервьюера по религиозным соображениям.
Вместо этого она положила руку на сердце.
Шведский суд по трудовым спорам постановил, что компания дискриминировала ее, и приказал выплатить компенсацию в размере 40 000 крон (4350 долларов США).
Некоторые мусульмане избегают физического контакта с представителями противоположного пола, за исключением тех, кто находится в их ближайшей семье.
Однако рукопожатия традиционны в некоторых европейских странах. Кроме того, антидискриминационное законодательство может запрещать компаниям и государственным органам обращаться с людьми по-разному из-за их пола.
Офис омбудсмен по вопросам дискриминации в Швеции, который представлял 24-летнюю г-жу Альхадже, заявил, что в решении были учтены «интересы работодателя, право человека на физическую неприкосновенность и важность того, чтобы государство поддерживало защиту свободы вероисповедания».
Компания утверждала, что ее сотрудники должны одинаково относиться к мужчинам и женщинам и не могут позволить сотруднику отказаться от рукопожатия на основе пола.
Но омбудсмен по дискриминации указал, что женщина не желала никого расстроить, положив руку на сердце. Этим она приветствовала как мужчин, так и женщин.
Трудовой суд Швеции счел, что компания была оправдана в требовании равного обращения для обоих полов, но не имела права требовать, чтобы это проявлялось в форме рукопожатия.
По ее словам, отказ пожать руку по религиозным соображениям защищался Европейской конвенцией по правам человека, и политика компании, требующая особого приветствия, наносит ущерб мусульманам.
Суд также не согласился с утверждением фирмы о том, что подход г-жи Альхахе к приветствиям вызовет проблему для эффективной коммуникации в качестве переводчика.
Однако мнения судей разделились: трое судей согласились с претензиями г-жи Альхадже и двое — нет.
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