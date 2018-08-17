Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 августа 2018 года, 22:57

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Шведская мусульманка выиграла дело о дискриминации при рукопожатии

17 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика
Компания обосновывала одинаковое приветствие гендерным равенством Компания обосновывала одинаковое приветствие гендерным равенством

Шведская мусульманская женщина получила компенсацию после того, как ее собеседование прекратилось, когда она отказалась от рукопожатия. Об этом сообщается на сайте BBC.

24-летняя Фарах Альхадже, подавшая заявку на работу в качестве переводчика, отказалась пожать руку интервьюера по религиозным соображениям.

Вместо этого она положила руку на сердце.

Шведский суд по трудовым спорам постановил, что компания дискриминировала ее, и приказал выплатить компенсацию в размере 40 000 крон (4350 долларов США).

Некоторые мусульмане избегают физического контакта с представителями противоположного пола, за исключением тех, кто находится в их ближайшей семье.

Однако рукопожатия традиционны в некоторых европейских странах. Кроме того, антидискриминационное законодательство может запрещать компаниям и государственным органам обращаться с людьми по-разному из-за их пола.

Офис омбудсмен по вопросам дискриминации в Швеции, который представлял 24-летнюю г-жу Альхадже, заявил, что в решении были учтены «интересы работодателя, право человека на физическую неприкосновенность и важность того, чтобы государство поддерживало защиту свободы вероисповедания».

Компания утверждала, что ее сотрудники должны одинаково относиться к мужчинам и женщинам и не могут позволить сотруднику отказаться от рукопожатия на основе пола.

Но омбудсмен по дискриминации указал, что женщина не желала никого расстроить, положив руку на сердце. Этим она приветствовала как мужчин, так и женщин.

Трудовой суд Швеции счел, что компания была оправдана в требовании равного обращения для обоих полов, но не имела права требовать, чтобы это проявлялось в форме рукопожатия.

По ее словам, отказ пожать руку по религиозным соображениям защищался Европейской конвенцией по правам человека, и политика компании, требующая особого приветствия, наносит ущерб мусульманам.

Суд также не согласился с утверждением фирмы о том, что подход г-жи Альхахе к приветствиям вызовет проблему для эффективной коммуникации в качестве переводчика.

Однако мнения судей разделились: трое судей согласились с претензиями г-жи Альхадже и двое — нет.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 33 (1075) от 14/08/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 33 (1075)
Государство и юристы

Люди высокого остатка

Документы и аналитика

С цепью защиты

Отрасли практики

Явный вред

Судебная практика

По секрету всему Совету

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

V Всеукраинская школа по ИТ- и Интернет-праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом