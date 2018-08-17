Сегодня 18 августа 2018 года, 22:54

В отношении члена правления «Укрзализныци» составлено 36 админпротоколов

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях относительно непредоставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии членом правления ПАО «Укрзализныця» Александром Бужором.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Как предусмотрено законодательством с начала 2017 года, все субъекты декларирования обязаны подавать уведомление о существенных изменениях в своем имущественном состоянии в случае получения ими в собственность имущества или получения единовременного дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года.

Так, Александр Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее сообщение при получении аванса и второй половины заработной платы, ведь сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101 739 до 337 861 гривен. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал, уточняют в НАПК.

Ответственность за непредставление или несвоевременное представление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частью второй статьи 172 – 6 КУоАП. Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.