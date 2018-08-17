Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 августа 2018 года, 22:54

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В отношении члена правления «Укрзализныци» составлено 36 админпротоколов

17 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях относительно непредоставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии членом правления ПАО «Укрзализныця» Александром Бужором.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Как предусмотрено законодательством с начала 2017 года, все субъекты декларирования обязаны подавать уведомление о существенных изменениях в своем имущественном состоянии в случае получения ими в собственность имущества или получения единовременного дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года.

Так, Александр Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее сообщение при получении аванса и второй половины заработной платы, ведь сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101 739 до 337 861 гривен. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал, уточняют в НАПК.

Ответственность за непредставление или несвоевременное представление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии предусмотрена частью второй статьи 172 – 6 КУоАП. Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 33 (1075) от 14/08/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 33 (1075)
Государство и юристы

Люди высокого остатка

Документы и аналитика

С цепью защиты

Отрасли практики

Явный вред

Судебная практика

По секрету всему Совету

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

V Всеукраинская школа по ИТ- и Интернет-праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом