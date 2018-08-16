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Антикоррупционная программа Киевсовета вступила в силу

16 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Антикоррупционная программа Киевского городского совета, которую депутаты Киевсовета утвердили на пленарном заседании 21 июня 2018 года, вступила в силу. Соответствующее решение предусматривает усовершенствование системы управления и контроля за деятельностью Киевсовета. Документ направлен на своевременное выявление, устранение и минимизацию коррупционных рисков при исполнении должностных обязанностей работниками секретариата и реализации депутатских полномочий.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

«Для реализации Антикоррупционной программы разрабатывается соответствующий план мероприятий. К примеру, мы должны усовершенствовать порядок урегулирования конфликта интересов работниками секретариата, порядок предоставления и получения подарков, порядок информирования наших сотрудников о наличии и отсутствии совмещения с другими видами деятельности. Мы по-новому планируем подойти к порядку обработки информации с ограниченным доступом и стандартов этического поведения наших должностных лиц. Сейчас антикоррупционная программа направлена в НАПК. После того, как ее рассмотрят и согласуют, мы и будем воплощать в жизнь все запланированные мероприятия по предотвращению и выявлению коррупции», — отметил начальник управления по вопросам контроля и предотвращения и противодействия коррупции Киевсовета Марьян Побединский.

По его словам, также в соответствии с программой планируется проведение семинаров по соблюдению требований антикоррупционного законодательства. К тренингам будут привлекать представителей Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, Нацагентства по вопросам государственной службы, Института повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии государственного управления при Президенте Украины и общественных организаций антикоррупционного направления.

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