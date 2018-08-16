Генпрокуратура обжаловала закрытие «дела Кернеса»

Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.
Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает «УП».
«16 августа с.г. Генпрокуратура в установленном порядке подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г.Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса», — пишет он в Facebook.
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