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Сегодня 18 августа 2018 года, 22:55

Генпрокуратура обжаловала закрытие «дела Кернеса»

Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает «УП».

«16 августа с.г. Генпрокуратура в установленном порядке подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г.Полтавы на решение этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса», — пишет он в Facebook.