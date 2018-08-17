Сегодня 18 августа 2018 года, 22:55

«Доходит до абсурда». Какие нарушения ищут в ОСМД проверяющие из ГФС и Гоструда

Государственная фискальная служба и Государственная служба Украины по вопросам труда заинтересовались работой украинских ОСМД. Вопросы у контролеров возникают по части уплаты земельного налога, дохода от сдачи помещений в аренду и правильности оформления сотрудников объединения. Пока что таких случаев немного, и в поле зрение проверяющих попадают преимущественно крупные организации. Но эксперты не исключаю, что скоро могут прийти и к другим.

Подобные прецеденты уже были зафиксированы в Киеве, Сумах, Днепре, Луцке. Запорожские ОСМД тоже готовятся принимать «гостей», передает UBR.

Как рассказал вице-президент «Всеукраинского совета председателей ОСМД» Роман Гученко, в некоторых случаях даже доходило до штрафа в 50-100 тыс. грн. Такие санкции на ОСМД налагали за нарушение КЗоТ Украины: отсутствие штатного расписания, невыплаченный аванс работнику ОСМД, отсутствие записи в трудовой книжке и т.д. Но иногда, говорят эксперты, доходит до абсурда.

«Проверяющие требуют разрешения на эксплуатацию лифтов. А руководитель как ответственное лицо должен пройти соответствующее обучение. Кто-то даже соглашается. Но ОСМД не должны получать такие разрешения. Можно просто нанять сертифицированную организацию, которая и будет заниматься ремонтом и обслуживанием лифтов. Сейчас мы спорим с ними по этому поводу», — рассказал UBR.ua Роман Гученко.

По словам экспертов, серьезные финансовые санкции не только грозят приостановлением работы ОСМД, но и ставят под удар налаженную работу дома, а также могут вылиться в непредвиденные траты для жителей многоэтажек.

Под прицел контролеров сейчас попадают в основном большие объединения многоквартирных домов, где есть хотя бы пять зданий и месячные обороты исчисляются сотнями тысяч гривен.

И хоть многие управители не особо понимают, чем вызван такой жгучий интерес к ОСМД со стороны проверяющих органов, тем не менее, отмечают эксперты, придраться все-таки есть к чему. Причем порой на критические уязвимости указывают сами жильцы, недовольные нынешним положением дел в доме или конкретными решениями действующего правления ОСМД.

Например, многие руководители объединений оформляются как ФЛП и проводят все финансы через себя для минимизации налоговых отчислений, а также рассчитываются с подрядчиками наличными. Подрядчики, к слову, тоже часто работают как частные предприниматели, то есть по сути их нанимают на работу в ОСМД.