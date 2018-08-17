Сегодня 18 августа 2018 года, 22:55

Проведя обыски у судьи на Луганщине, правоохранители выявили 10 тыс. грн

16 августа 2018 года в помещении Старобельского районного суда Луганской области прошли следственные действия. Согласно постановлению следственного судьи Соломенского районного суда города Киева, от 14 августа 2018 года сотрудниками НАБУ был проведен обыск в рабочем кабинете судьи Виталия Озерова и техническом помещении.

Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».

В то же время, как сообщается на сайте МВД, судья Старобельского райсуда за непривлечение лица к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения требует 10 000 гривен неправомерной выгоды. Сегодня, 16 августа 2018 года, после получения указанной суммы в служебном кабинете судья был уличен в получении взятки. «Правоохранители изъяли 10 000 гривен», — говорится в сообщении.