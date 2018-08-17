Проведя обыски у судьи на Луганщине, правоохранители выявили 10 тыс. грн

16 августа 2018 года в помещении Старобельского районного суда Луганской области прошли следственные действия. Согласно постановлению следственного судьи Соломенского районного суда города Киева, от 14 августа 2018 года сотрудниками НАБУ был проведен обыск в рабочем кабинете судьи Виталия Озерова и техническом помещении.
Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».
В то же время, как сообщается на сайте МВД, судья Старобельского райсуда за непривлечение лица к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения требует 10 000 гривен неправомерной выгоды. Сегодня, 16 августа 2018 года, после получения указанной суммы в служебном кабинете судья был уличен в получении взятки. «Правоохранители изъяли 10 000 гривен», — говорится в сообщении.
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Клуши как раскаркались, тухесы наверное в кресло не влазят.
Ооо. Давно тебе видно не было. А что ты сегодня без сексистких выпадов? А то я твои бредни не забыла и тебе не дам забыть
Любчику, ти історію почитай. Батько Махно погано закінчив.
Кто не берёт тот лох. В Украине уже лет 15 культ коррупции, коррупционер - идол для современных украинцев.
Какие взятки Махно?))
Точно дурачок. Ну кто так берёт?! Проконсультировался бы что-ли со старшими коллегами как нужно и сколько, а не действовал наобум. Прям стыдоба какая-то!
Дурачек какой-то. Увольте его из рядов судей. Уже надоели хапуги.
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