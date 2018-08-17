Как сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины, 18 августа 2018 года молодежный комитет НААУ NextGen впервые организует первое спортивное мероприятие First run для молодых адвокатов.
Инициатором марафона выступил Денис Фетисов — адвокат, спортсмен, участник марафонов и тренер.
Цель спортивного мероприятия — привлечь тех, кто участвует в марафонском беге или мечтает это сделать.
Присоединиться к забегу Young Lawyers First Run может каждый, кто имеет спортивный азарт и подготовку.
Начало марафона в 10.00.
Место встречи: Труханов остров (Пешеходный мост).
Контактное лицо: секретарь NextGen Маргарита Кравчук 066808 4815.
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