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18 августа NextGen устраивает забег Young Lawyers First Run

17 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Как сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины, 18 августа 2018 года молодежный комитет НААУ NextGen впервые организует первое спортивное мероприятие First run для молодых адвокатов.

Инициатором марафона выступил Денис Фетисов — адвокат, спортсмен, участник марафонов и тренер.

Цель спортивного мероприятия — привлечь тех, кто участвует в марафонском беге или мечтает это сделать.

Присоединиться к забегу Young Lawyers First Run может каждый, кто имеет спортивный азарт и подготовку.

Начало марафона в 10.00.

Место встречи: Труханов остров (Пешеходный мост).

Контактное лицо: секретарь NextGen Маргарита Кравчук 066808 4815.

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