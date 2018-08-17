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Судебный запрос в отношении Tesla спровоцировал падение акций компании

17 августа 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Акции Tesla упали из-за сообщений о судебном запросе от финансового регулятора США. Об этом сообщает «Коммерсантъ.ру».

Котировки акций Tesla опустились по итогам торгов более чем на 2,5% на фоне сообщений СМИ об активизации расследования в отношении компании. Как сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила производителю электромобилей судебный запрос о предоставлении данных относительно недавнего заявления Илона Маска о намерении вывести Tesla с биржи и превратить ее в частную компанию. Запрос требует ответа от всех директоров компании, утверждают источники.

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о возможном выкупе акций у инвесторов и уходе компании с биржи 8 августа 2018 года в своем аккаунте в Twitter. Правило SEC 14e-8 запрещает публичным компаниям объявлять о продаже или покупке ценных бумаг, если их руководство на самом деле не планирует делать это либо не имеет средств на подобную сделку. В противном случае это может расцениваться как попытка манипуляции ценой на акции. Илон Маск заявил, что средства под обратный выкуп акций у компании имеются: их якобы предоставит Суверенный фонд Саудовской Аравии. Тем не менее группа акционеров уже подала в суд на г-на Маска за то, что тот сообщил о планах компании в социальной сети. Ранее же сообщалось о начале неофициальной проверки в отношении компании со стороны SEC. Теперь она приобретает формальный и более серьезный характер.

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