Сегодня 18 августа 2018 года, 22:55

ОАС Киева продолжит подготовительное заседание по тарифам на проезд в октябре

16 августа с.г. в Окружном административном суде г.Киева состоялось подготовительное судебное заседание по делу об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте столицы: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Во время заседания к материалам дела были приобщены письменные пояснения одного из истцов.

Об этом сообщается на сайте ОАС Киева.

В подготовительном судебном заседании был объявлен перерыв с целью решения вопроса, указанного в постановлении об открытии производства, в частности, в связи с подачей истцами уточненного искового заявления.

Следующее подготовительное судебное заседание состоится 16 октября с.г.

Как известно, истцами в данном административном иске указаны Сергей Каплин, Петр Тигунов, Сергей Юрчик. Они просят суд признать противоправным и отменить распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 5 июля 2018 года «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения».