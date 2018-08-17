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ГПУ: задержан начальник Главного управления Гоструда в Донецкой области

17 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и Главным следственным управлением Национальной полиции Украины при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве задокументирована преступная схема получения неправомерной выгоды начальником Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Установлено, что указанное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение неправомерной выгоды для себя, разработало преступную схему, направленную на вымогательство и получение от директора одного из предприятий неправомерной выгоды на общую сумму 1 млн гривен в несколько этапов.

Именно в такую сумму руководитель контролирующего органа оценил свои услуги по уменьшению суммы начисленного подчиненными ему работниками по результатам проверки штрафа и непроведению в дальнейшем инспекционных посещений указанного предприятия.

16 августа 2018 года во время получения части неправомерной выгоды в сумме 500 тыс. грн указанное лицо задержано, изъяты вещественные доказательства.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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