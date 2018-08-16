Сегодня 18 августа 2018 года, 22:55

Вынести приговор по делу о терроризме можно без признания судом организации террористической

Для привлечения лица к уголовной ответственности по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) не требуется решения органов государственной власти о признании определенной деятельности террористической.

Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе ВС, рассматривая кассационную жалобу прокурора на постановление Апелляционного суда Донецкой области от 10 мая 2017 года в уголовном производстве по обвинению гр-ки М. в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). О подробностях дела сообщает портал судебной власти Украины.

Так, приговором Дзержинского городского суда Донецкой области от 15 февраля 2017 года гр-ка М. признана виновной в том, что она с целью содействия участникам преступной организации установила контакт с лицом, находясь в г.Горловке Донецкой области, и передавала этому лицу информацию разведывательного характера относительно подразделений Вооруженных Сил Украины, расположенных в г.Торецке и его окрестностях.

Хотя орган досудебного расследования предъявил гр-ке М. обвинение по части 1 статьи 258-3 УК Украины (другое содействие деятельности террористической организации), суд первой инстанции переквалифицировал ее действия на часть 1 статьи 256 УК Украины (заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций путем предоставления информации). Суд исходил, в частности, из того, что отсутствует какое-либо решение суда или нормативный акт, которым «ДНР» признана террористической организацией.

С такой аргументацией согласился и Апелляционный суд Донецкой области, оставив приговор местного суда без изменений. Однако, по мнению ВС, апелляционный суд не учел следующего. Понятие террористической организации определено в статье 1 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» (Закон), а также в статье 28 УК Украины. Террористическая организация выделена как вид преступной организации со специальной целью осуществления террористической деятельности.

Факт установления в уголовном производстве предусмотренных в статье 1 Закона признаков определенной организации (наличие устойчивого объединения трех и более человек, распределение функций между этими лицами и т.п.) и соответствующей цели ее деятельности (нарушение общественной безопасности, провокация военного конфликта и др.) является основанием для признания соответствующей деятельности террористической. При этом такое признание осуществляется судом в конкретном производстве на основании имеющихся материалов. «Наличия отдельного судебного решения, решения органа законодательной или исполнительной власти о признании деятельности террористической для привлечения лица к уголовной ответственности по статье 258-3 УК Украины не требуется», — отмечается в постановлении ВС.

Без внимания апелляционного суда осталось и то, что обстоятельство деятельности «ДНР» как террористической организации подтверждается заявлениями Верховной Рады Украины и ее обращениями в международные организации, национальные парламенты других государств и т.п.

ВС отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. Текст постановления доступен по ссылке.