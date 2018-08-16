Сегодня 18 августа 2018 года, 22:56

Госпродпотребслужба жалуется на нарушения и судебную волокиту со стороны производителя курятины

В деятельности общества с ограниченной ответственностью «Комплекс Агромарс» органы контроля и надзора фиксируют систематические нарушения законодательства и составляют предписания по их устранению. Однако компания упорно не исполняет и целенаправленно переводит процесс в судебную волокиту.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Нарушения в работе указанного предприятия Госпродпотребслужба фиксировала во время проверок, проведенных по обращениям граждан об образовании несанкционированных свалок отходов животного происхождения, накопленных в результате производственной деятельности предприятия, и на ухудшение экологической ситуации в месте расположения мощности», — говорится в сообщении.

Так, в ноябре 2017 года в Главное управление Службы поступило обращение жителей с.Гавриловка, которые жаловались на возникновение вблизи села свалки трупов птицы в состоянии гниения, которых производил филиал «Гавриловский птицеводческий комплекс» ООО «Комплекс Агромарс».

По согласованию Государственной регуляторной службы Госпродпотребслужба провела на предприятии внеплановую проверку. При осмотре земельного участка, находящегося на территории Гавриловского сельского совета Вышгородского района Киевской области и предоставленного в постоянное пользование ЗАО «Гавриловский птицеводческий комплекс», была обнаружена свалка побочных продуктов животного происхождения (отходы инкубации куриные, трупы бройлеров) с признаками трупного разложения.

По результатам проверки субъекта хозяйствования издано предписание с требованием устранить выявленные нарушения и составлен протокол о нарушении субъектом хозяйствования требований пункта 1 части 1 статьи 20 Закона Украины «О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком», а также вынесено постановление о наложении на филиал «Гавриловский птицеводческий комплекс» штрафа в размере 73,6 тыс. грн.

В установленные сроки нарушения не были устранены, и это стало основанием для обращения в Вышгородский районный отдел государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Киевской области относительно принудительного взыскания штрафа.

ООО «Комплекс Агромарс» с постановлением Службы не согласилось и обратилось в Киевский окружной административный суд с иском об отмене постановления о наложении штрафа. Суд удовлетворил исковые требования «Агромарс» в полном объеме. Дело обжалуется в апелляции, заседание в КААС состоится 11 сентября 2018 года.

В июне 2018 года в адрес Службы поступили новые обращения граждан, в связи с чем был организован выезд на место деятельности предприятия. Визуальный осмотр территории птицеферм предприятия показал расположение на асфальтированных площадках полуразложившихся остатков трупов и свежие трупы погибшей птицы весом около 230 тонн.

Представители Службы вынесли предписание и наложили штраф на сумму 89,352 тыс. грн. В настоящее время штраф обжалуется в суде.

В Службе отмечают, что при лабораторном исследовании образцов мяса и субпродуктов птицы производства ООО «Комплекс Агромарс» установлено несоответствие параметров безопасности по микробиологическим показателям. По результатам проведения внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) с целью установления возможных источников загрязнения указанной пищевой продукции был составлен протокол и выдано руководству ООО «Комплекс Агромарс» обязательное к исполнению предписание. Так, 5 июля 2018 года было вынесено постановление о наложении на ООО «Комплекс Агромарс» штрафа на общую сумму 74,46 тыс. грн за нарушение значений параметров безопасности объектов санитарных мероприятий и установленных законодательством гигиенических требований. Указанное постановление должно быть исполнено до 20 августа 2018 года.

Также после поступления информации о несоответствии пищевых продуктов параметрам безопасности в отношении ООО «Комплекс Агромарс» инициированы и проведены процедуры отзыва и возврата продукции, которая была реализована контрагентам. Помимо этого указывается, что сейчас предприятие получило пять негативных результатов по микробиологическим показателям.

В ближайшее время будет осуществлено внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) на предмет выполнения требований предписания относительно удаления побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком, накопленных на территории птицеферм предприятия.