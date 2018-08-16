Сегодня 18 августа 2018 года, 22:56

Мастер-класс LHS: на примерах конкретных кейсов Л.Антощук рассказала о распространенных налоговых ошибках в организации международного бизнеса

Опыт дает только практика: своими знаниями в применении концепции бенефициарного собственника со слушателями Lеgal High School поделилась руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law Ukraine Лариса Антощук. В рамках летнего интенсива «Как выиграть спор у налоговой?» состоялся мастер-класс, посвященный делам о применении указанной концепции, анализу интересных кейсов по выплате процентов, дивидендов, роялти украинскими компаниями и резонансных эпизодов налоговых доначислений в других странах.

Сначала спикер рассказала о самых распространенных ошибках в организации международного бизнеса на примерах конкретных кейсов. Во-первых, это нарушение базовых принципов и правил международного налогообложения, касающихся деловой цели, бенефициарного собственника, принципа надлежащей предусмотрительности (дела «Монетка», «Орифлейм»). Во-вторых, treaty shopping — злоупотребление соглашениями об избежании двойного налогообложения (дела Indofood, Prevost Car Inc). В-третьих, это нарушение антимонопольного законодательства: применение неконкурентных условий ведения бизнеса в стране (расследование Еврокомиссии в отношении Apple, Amazon, McDonalds). И, наконец, последняя ошибка — это игнорирование национального законодательства и практики его применения. Например, правил так называемого deemed employment («мнимое трудоустройство»), валютного регулирования, использования персональных данных и разрешительного режима. «Неграмотное налоговое планирование, игнорирование национального законодательства и международных правил приводят к миллиардным суммам доначисления», — констатировала Лариса Антощук.

В рамках мастер-класса спикер детально проанализировала наиболее значимые споры, которые спровоцировали пересмотр правил международного налогообложения, и сфокусировалась на украинских примерах «поисков» бенефициарного собственника. Говоря о позиции национальных судов в части выплаты дивидендов нерезидентам, г-жа Антощук акцентировала внимание на конкретном споре. Представив фабулу дела (позиция налоговой по нему такова: кипрская компания не является бенефициарным собственником дивидендов, так как прибыль распределялась за период 2006—2008 годов, когда владельцем корпоративных прав было другое лицо), лектор попросила аудиторию поразмышлять над тем, какой в этом случае могла быть позиция суда? После интерактивного общения со слушателями LHS, мнения которых разделились (кто-то был на стороне налоговой, кто-то — на стороне налогоплательщика), она проинформировала, к какому заключению на самом деле пришел суд по конкретному кейсу. Суд указал, что кипрская компания имела право на распределение дивидендов за предыдущие периоды (чистая прибыль стала дивидендами в момент распределения). Для целей подтверждения статуса бенефициарного собственника дохода должны быть в наличии документы, подтверждающие право на получение дохода, а также любой документ, свидетельствующий о фактическом праве лица на такой доход. Документами, которыми подтверждается статус бенефициарного собственника кипрской компании, являются: договор купли-продажи корпоративных прав украинской компании, устав, решение собственника о выплате дивидендов, приказ украинской компании о выплате дивидендов, платежное поручение, письмо от кипрской компании с подтверждением ее статуса бенефициарного собственника. Как отмечалось, суд критически оценил позицию налоговой относительно того, что кипрская компания не была собственником корпоративных прав в 2006—2008 годах, соответственно по отношению к дивидендам этого периода является номинальным держателем, поскольку нормы Налогового кодекса Украины не устанавливают подобных ограничений.