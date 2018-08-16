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Российская пенсионерка стала фигурантом дела об экстремизме и сепаратизме за посты «ВКонтакте»

16 августа 2018 года Источник:Pravo.ru

Российскую пенсионерку обвинили в экстремизме из-за публикаций «ВКонтакте», сообщает Pravo.ru.

СКР предъявил обвинения пенсионерке из Тольятти по пяти статьям Уголовного кодекса РФ и 10 эпизодам. По мнению правоохранителей, она размещала сама и побуждала других людей размещать экстремистские материалы в соцсетях.

Изначально Любовь Кузаеву подозревали в разжигании межнациональной розни (часть 1 статьи 282 УК РФ) и реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК РФ) из-за размещенного в интернете видео с ее ноутбука. По словам самой женщины, ее компьютер стоял в офисе и им мог воспользоваться кто угодно, а она невиновна. СКР позже отменил постановления о возбуждении этих дел, однако начал несколько новых.

Теперь Кузаева — фигурант дела об организации экстремистского сообщества, возбуждении ненависти организованной группой, возбуждении ненависти по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, реабилитации нацизма, публичных призывах к сепаратизму и осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета. 16 августа с.г. ей официально предъявили обвинения. Об этом рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов.

«Сегодня следователи планируют выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей пенсионерки. Сама Кузаева считает все эти подозрения ее в экстремизме необоснованными и вымышленными», — пояснил защитник.

Кузаева — бывший руководитель организации «Община коренного русского народа». Ее имя и фамилия внесены в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Правоохранители заблокировали ее пенсионный счет.

Следователи считают, что Кузаева размещала «ВКонтакте» экстремистские материалы, по ее указанию члены объединения тоже делали публикации.

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