Сегодня 18 августа 2018 года, 22:56

ААУ обратила внимание на проблемные вопросы подтверждения полномочий представителей в суде

Полномочия адвоката как представителя подтверждаются доверенностью или ордером, выданным в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Новые процессуальные кодексы довольно лаконичны в вопросе документов, подтверждающих полномочия адвоката. Тем не менее суды или очень узко, или очень широко толкуют соответствующие нормы. Именно это послужило причиной организации Комитетом Ассоциации адвокатов Украины по хозяйственному праву и процессу круглого стола на тему «Проблемы участия в судебных делах. Практические аспекты». На этом акцентировал внимание председатель профильного Комитета ААУ, старший юрист ЮФ Sayenko Kharenko Алексей Колток. Мероприятие состоялось вчера, 15 августа с.г.

Вопросы регулирования и причин недопуска представителей к участию в судебном процессе проанализировал юрист практики уголовного права «ЕПАП Украина» Виктор Дума. Он отметил, что на практике суды требуют доверенность, ордер, заверенное извлечение из договора о правовой помощи и оригинал самого договора или такой пакет документов: свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и договор о предоставлении правовой помощи. По мнению Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, второй пакет документов будет свидетельствовать о надлежащем подтверждении полномочий. А Кассационный административный суд в составе ВС дополнительно требует еще и доверенность или ордер.

Кроме того, Виктор Дума проанализировал и требования к доверенности, выдвигаемые ВС. В частности, доверенность должна уполномочивать представителя выступать от имени клиента именно в качестве адвоката («…выдана адвокату, свидетельство, серия, номер…»); должна содержать фразу о наличии заключенного договора о предоставлении правовой помощи («…уполномочивает адвоката, действующего на основании договора о правовой помощи…»); даже при наличии общей фразы о том, что адвокат «имеет право… представлять интересы стороны во всех судах общей юрисдикции» в доверенности должны использоваться названия нового Верховного Суда и действующих редакций процессуальных кодексов. Такой излишний формализм, по мнению спикера, не способствует созданию предпосылок для обеспечения права на справедливый суд, ведь последствия ненадлежащего подтверждения полномочий довольно плачевные: возврат жалобы заявителю, риск пропуска срока обжалования. В качестве альтернативы, суды, как считает г-н Дума, могли бы оставлять жалобу без движения, предоставлять возможность подачи дополнительных документов, проводить проверку представителя по реестру адвокатов. Виктор Дума, юрист практики уголовного права, напомнил, что вмешательство в деятельность защитника или представителя лица является уголовно наказуемым преступлением (статья 397 УК Украины). Не факт, что заявление о преступлении окажет позитивный эффект, скажем, на хозяйственное дело, но со сложившейся ситуацией нужно что-то делать.

На самопредставительстве юридических лиц в суде, а именно — на оформлении отношений, детально остановилась партнер АО «Адвокатская семья Лысенко» Анна Лысенко. Самопредставительство она определяет как представительство юридического лица, осуществляемое на основании его учредительных документов. Осуществляется самопредставительство через руководителя или через исполнительный орган. Последний, к слову, может быть как единоличным, так и коллегиальным (правление или дирекция). Г-жа Лысенко отметила, что для подтверждения полномочий члена исполнительного органа в суде следует предоставлять устав или извлечение из устава (с указанием полномочий исполнительного органа); протокол или извлечение из решения общего собрания об избрании исполнительного органа; приказ о назначении лица (заместителя директора, начальника департамента и др); актуальное извлечение из Единого госреестра юрлиц, физлиц.

Вопросы обеспечения представителя юридического лица в судах также проанализировали юрист Sayenko Kharenko Сергей Противень и директор юридического департамента банка «Финансы и кредит» Олег Кобец. Они рассмотрели такие возможные варианты, как самопредставительство, аутсорсинг и собственный адвокат. Аутсорсинг — это всегда дороже, так как появляются дополнительные расходы на контроль и обеспечение деятельности внешнего адвоката. Ряд предприятий имеют четкие регламенты относительно закупок услуг, в том числе юридических, кроме того, кейс не всегда можно передать внешнему юристу. Юристы рекомендуют бизнесу, если, конечно, кейс это позволяет, «уходить» в письменное производство.

Присутствующие в зале слушатели высказали мнение, что ААУ как профильная организация должна подготовить соответствующее обращение в Верховный Суд. В идеале проблему участия в судебных делах нужно выносить на Пленум Верховного Суда, считают эксперты.