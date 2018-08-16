Сегодня 18 августа 2018 года, 22:56

Юристы MORIS GROUP провели мастер-класс на тему подготовки иска в налоговом споре

Для слушателей LHS был проведен мастер-класс на тему «Разработка стратегии защиты и подготовка искового заявления в типичных налоговых спорах» (на основе заготовленных практичных кейсов). Василий Андрусяк, руководитель практики налогового права ЮК MORIS GROUP, и Артем Устюгов, ведущий юрист практики налогового права ЮК MORIS GROUP, проанализировали три кейса с различной фабулой, где упоминаются «типичные аргументы, на которые ссылается налоговая».

Кейс №1 касался подписей в первичных документах и протокола допроса директора контрагента. Аргументы фискального органа состояли из следующих блоков.

1. Заключением специалиста от 10 июля 2018 года №10 по результатам проведения почерковедческой экспертизы, проведенной ГУ МВД Украины в Киевской области Научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром, было установлено, что подписи в копиях первично-бухгалтерских документов, заключенных между ООО «Строительный подрядчик» и ООО «Киев Сервис», выполнены двумя разными лицами.

2. Согласно информации из протокола допроса от 12 декабря 2015 года, ЛИЦО 1 — директор ООО «Строительный подрядчик» возражает против своей причастности к хозяйственной деятельности этой организации.

3. Информацию из протокола допроса от 12 декабря 2015 года контролирующий орган получил из информационно-аналитических систем ГФС Украины.

Как оспорить вышеприведенные аргументы? Прежде всего нужен текст оригинала экспертизы. Кроме того, экспертизу могут рецензировать другие эксперты с целью установления, правильно ли была использована методология во время проведения экспертизы. Важно и то, были ли поставлены эксперту правильные вопросы (вдруг они имели отношение не к предмету доказывания, а именно к реальности операции), проводилась ли экспертиза по копиям документов или по оригиналам. При использовании копии всегда должно быть заключение эксперта, что не было монтажа. Также возникает вопрос об ангажированности экспертного учреждения, ведь уголовное производство осуществляли органы внутренних дел, а экспертное учреждение тоже входит в систему МВД. Необходимо с помощью запроса узнать, работало ли определенное лицо в указанном экспертном учреждении. Участники обсуждения высказали свои позиции относительно ситуации, когда в материалах дела находятся два экспертных заключения с разными выводами. Можно мотивировать, что заключение одного из экспертов должно приниматься во внимание, так как его квалификация выше (это можно доказывать, ссылаясь на опыт работы и количество научных публикаций). Также прозвучал совет допросить в суде директора контрагента. «По формальным причинам нивелируем аргументы, приведенные ГФС», — отмечает Артем Устюгов.

Далее были озвучены аргументы, как разбить доводы во втором блоке. Важно изучить протокол, попросить должностное лицо дать свои показания в суде или записать их на видео (либо попросить предоставить удостоверенное нотариально заявление), а также поинтересоваться, давал ли следователь или прокурор разрешение налоговикам на использование материалов уголовного производства.

Некоторые компании каждый месяц подписывают удостоверенный нотариусом документ, в котором подтверждается реальность операций. Часто фискалы не владеют какой-либо информацией, а просто берут извлечение из внутренней информационной базы в виде фрагмента допроса директора. Тем не менее юристы рекомендуют допросить директора в суде — это обеспечивает наибольший уровень достоверности. Морально легче должностному лицу предприятия дать показания посредством видео-конференц-связи.

Стратегия защиты должна включать следующие элементы:

1) обжалование приказа о назначении проверки;

2) обжалование налоговых уведомлений-решений и доказать соблюдение ООО «Киев Сервис» принципа должной осмотрительности при выборе контрагента, наличие у ООО «Киев Сервис» деловой цели на осуществление хозяйственных операций с ООО «Строительный подрядчик», соблюдение доктрины «реальности хозяйственных операций»;

3) истребование у фискального органа копии заключения специалиста от 10 июля 2018 года №10 и копии протокола допроса директора контрагента;

4) заявление ходатайства о признании протокола допроса недостоверным доказательством из-за того, что в период взаимоотношений директором ООО «Строительный подрядчик» был совсем другой человек;

5) заявление ходатайства о признании заключения специалиста от 10 июля 2018 года №10 недостоверным доказательством, поскольку он не содержит информации о действительных обстоятельствах дела;

6) истребование у фискального органа разрешение на разглашение материалов досудебного уголовного расследования;

7) заявление ходатайства о признании протокола допроса недопустимым доказательством.

«Лучше идти по всем пунктам», — заявил Василий Андрусяк, советуя обжаловать все аргументы налоговой, а не сосредоточиваться на чем-то одном. Даже если есть «бетонная» позиция относительно назначения проверки, все равно нужны контраргументы. Убеждение в собственной правоте позволит судье принять решение в вашу пользу.

Также юристы отметили, что обжаловать правомерность проверки можно уже после ее проведения (даже в случае допуска к проверке). Интересный вопрос — существующий ранее мораторий. В одном из дел по камеральной проверке Верховный Суд пришел к выводу, что законодатель стремился уменьшить нагрузку на бизнес. Поскольку камеральная проверка не создает трудностей предпринимателям, ее могли провести вопреки мораторию.

Затем был изучен кейс №2. Согласно фабуле дела, контролирующий орган проверил полный перечень первичных документов по операциям поставки угля (включая ж/д накладные, подтверждающие транспортировку товаров). Но, несмотря на реальность таких операций, осуществил доначисление налоговых обязательств по НДС только на том основании, что не смог установить происхождение указанного товара, так как у контрагентов истца имеются обрывы в цепочке поставки товара и нет достаточных материально-трудовых ресурсов.

В данном случае стратегия защиты будет состоять в соблюдении принципа должной осмотрительности при выборе контрагента-поставщика, следует акцентировать на том, что налоговый орган в своем же акте перечислил весь пакет первичной и бухгалтерской документации, подтверждающей реальность операций, и никаких претензий к документов у фискалов нет.

Среди документов, которые трудно подделать и оспорить, г-н Андрусяк назвал железнодорожные накладные. «Просто так» уполномоченные лица ПАО «Укрзализныця» их не выдают. Эти документы позволят с высокой вероятностью убедить судей в реальности операции.

Обращалось внимание, что судьи хотят услышать аргументацию насчет деловой цели операции. Свою позицию нужно обосновывать понятными с точки зрения производственных процессов вещами (например, без угля предприятие остановилось бы).

Среди прочего в подобном кейсе важно указать на недопустимость привлечения плательщика к ответственности в связи с возможными нарушениями налоговой дисциплины его контрагентом. Это Василий Андрусяк назвал «квинтэссенцией» в стратегии доказывания.

Последнее дело — кейс №3 – «достаточно творческий со стороны ГФС», отметил Василий Андрусяк. В соответствии с фабулой ООО «Поставщик услуг» в течение проверяемого периода уплатил в пользу ФЛП М. и ФЛП С. средства, составляющие 89% всех средств, полученных от ООО «Киев Сервис». Гражданин М. на протяжении 2015—2017 годов находился в трудовых правоотношениях с ООО «Киев Сервис» и работал на должности программиста. Аналитические материалы по использованию программного обеспечения имеют большой объем и представляют собой трудоемкий процесс, в то время как ФЛП М. и ФЛП С. не подавали налоговой отчетности о выплате какого-либо дохода в пользу физических лиц и ФЛП.

В этом случае стратегия защиты будет состоять из таких элементов:

1) соблюдение ООО «Киев Сервис» принципа должной осмотрительности при выборе контрагента;

2) наличие у ООО «Киев Сервис» деловой цели на осуществление хозяйственных операций с ООО «Поставщик услуг»;

3) соблюдение доктрины «реальности хозяйственных операций»;

4) предоставление доказательств использования полученных услуг и программного обеспечения в собственной хозяйственной деятельности;

5) истребование у ООО «Поставщик услуг» доказательств декларирования и уплаты налогов на доходы, полученные вследствие взаимоотношений с ООО «Киев Сервис», с копиями налоговых деклараций;

6) истребование у фискального органа информации, были ли уменьшены по результатам налоговых проверок налоговые обязательства ООО «Поставщик услуг» при взаимоотношениях с ООО «Киев Сервис», были ли оплачены ООО «Поставщик услуг» налоговые обязательства по единому налогу в полном объеме и числится ли за ООО «Поставщик услуг» налоговый долг.

Также обращалось внимание на случаи, когда коллективный договор и профсоюз запрещают предприятию использовать сверхурочные работы. Поэтому, чтобы успеть в сроки, предприятие должно обратиться к физлицу-предпринимателю или другому подрядчику. Одно и то же лицо может выступать как работник и как предприниматель, главное — разграничивать эти услуги, чтобы они не дублировались в рамках трудовых обязательств и обязательств по хозяйственному договору.

Утверждение о недостаточном количестве ресурсов также можно опровергнуть интересным путем: для этого следует в запросе поднять вопрос, является ли сотрудник ГФС специалистом по трудовым ресурсам. Нужно доказать, что должностные лица не владеют соответствующей квалификацией. Также было определено, что в должностных инструкциях проверяющих не зафиксирована такая функция, как установление достаточности или недостаточности трудовых ресурсов. Юристы MORIS GROUP отмечают, что можно использовать и другой аргумент: возможно, трудовые ресурсы были, просто не составлялся и не подавался отчет 1-ДФ. Применить можно и другой подход: потребовать от органа ГФС рассчитать, сколько же человеко-часов нужно для выполнения определенной работы.