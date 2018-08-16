Сегодня 18 августа 2018 года, 22:55

Хакер из Кропивницкого создал программу для завладения криптобиржевыми аккаунтами

Киберполиция разоблачила хакера — создателя программы для похищения средств участников криптовалютных бирж. Эта программа распространялась злоумышленником в сети интернет на закрытых хакерских форумах. С помощью этого вредоносного программного обеспечения злоумышленник получал доступ к криптобиржовым аккаунтам, после чего опустошал их счета.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Работники Киевского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины задокументировали противоправную деятельность 23-летнего молодого человека, который разработал и распространял вредоносное программное обеспечение, уточняется в сообщении. Как установили специалисты из киберполиции, разработанная программа позволяла ее владельцу получать несанкционированный доступ к защищенным системам логической защиты интернет-ресурсов.

В городе Кропивницкий, по месту жительства хакера, полицейские провели санкционированный обыск. В ходе обыска изъяты компьютерная техника, мобильный телефон и флеш-накопители. Всю технику направили на экспертизу.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) УК Украины. После получения результатов экспертиз будет установлено количество пострадавших от действий злоумышленника, а также будет решен вопрос об объявлении правонарушителю подозрения. Ему грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.