Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 августа 2018 года, 22:55

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Минюст прокомментировал высказывания об ограничении права на копирование в архивах

16 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

Приказом Министерства юстиции Украины от 27 июня 2018 года №2059/5 внесены изменения относительно порядка пользования документами Национального архивного фонда (НАФ), принадлежащих государству и территориальным общинам.

Ранее руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович критически оценил данные изменения.

Но, как подчеркнули в Минюсте, копирование документов репрессивных органов осуществляется без ограничений и является бесплатным, для данного рода документов сделано исключение. «К документам репрессивных органов относятся документы по вопросам голодомора в том числе», — говорится на сайте Минюста.

Ограничение по копированию установлено относительно документов, которые не являются документами репрессивных органов (пергаменты, рукописи и т.д.). В частности, запрещается копировать собственными техническими средствами документы больших форматов (более А4) и дела с толщиной корешка более 4 см (кроме дел, содержащих архивную информацию репрессивных органов), а также:

- берестяные грамоты;

- документы на пергаменте (материальная основа документа, изготовленная из специально обработанной кожи животных);

- рукописи;

- старопечатные документы;

- документы с угасающим или слабоконтрастным текстом (угасающий текст — текст с заметными признаками разрушения: изменение цвета, оттенка, осыпание, смазывание и т.д.; слабоконтрастный текст — текст, отдельные фрагменты или слова которого плохо различаются или вообще не читаются);

- документы, выполненные акварелью, гуашью, карандашом, углем, железо-галловыми чернилами;

- архивные фонды (нефондовые комплексы), коллекции в полном объеме.

В то же время копирование других документов НАФ техническими средствами пользователя осуществляется в читальном зале в специально отведенном для этого месте, оборудованном столом, или при наличии в отдельной комнате в присутствии работника архива.

Самостоятельное изготовление пользователем копий документов НАФ является бесплатным.

Копирование техническими средствами пользователей осуществляется бесконтактными мобильными копировальными техническими средствами (это телефоны, фотоаппараты, планшетные компьютеры) без штативов, съемных объективов, осветительного оборудования, вспышки, звуковых сигналов.

Не разрешается только использование контактных технических средств (ручного, планшетного, протяженного сканеров, копиров и т.д.), фиксирующих и прижимных средств, подручных средств и приложения физических усилий.

Таким образом, изменения, предусмотренные настоящим приказом, не противоречат нормам действующего законодательства — Закону Украины «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов», резюмируют в министерстве.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 33 (1075) от 14/08/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 33 (1075)
Государство и юристы

Люди высокого остатка

Документы и аналитика

С цепью защиты

Отрасли практики

Явный вред

Судебная практика

По секрету всему Совету

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

V Всеукраинская школа по ИТ- и Интернет-праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом