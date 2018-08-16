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Минюст прокомментировал высказывания об ограничении права на копирование в архивах

Приказом Министерства юстиции Украины от 27 июня 2018 года №2059/5 внесены изменения относительно порядка пользования документами Национального архивного фонда (НАФ), принадлежащих государству и территориальным общинам.

Ранее руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович критически оценил данные изменения.

Но, как подчеркнули в Минюсте, копирование документов репрессивных органов осуществляется без ограничений и является бесплатным, для данного рода документов сделано исключение. «К документам репрессивных органов относятся документы по вопросам голодомора в том числе», — говорится на сайте Минюста.

Ограничение по копированию установлено относительно документов, которые не являются документами репрессивных органов (пергаменты, рукописи и т.д.). В частности, запрещается копировать собственными техническими средствами документы больших форматов (более А4) и дела с толщиной корешка более 4 см (кроме дел, содержащих архивную информацию репрессивных органов), а также:

- берестяные грамоты;

- документы на пергаменте (материальная основа документа, изготовленная из специально обработанной кожи животных);

- рукописи;

- старопечатные документы;

- документы с угасающим или слабоконтрастным текстом (угасающий текст — текст с заметными признаками разрушения: изменение цвета, оттенка, осыпание, смазывание и т.д.; слабоконтрастный текст — текст, отдельные фрагменты или слова которого плохо различаются или вообще не читаются);

- документы, выполненные акварелью, гуашью, карандашом, углем, железо-галловыми чернилами;

- архивные фонды (нефондовые комплексы), коллекции в полном объеме.

В то же время копирование других документов НАФ техническими средствами пользователя осуществляется в читальном зале в специально отведенном для этого месте, оборудованном столом, или при наличии в отдельной комнате в присутствии работника архива.

Самостоятельное изготовление пользователем копий документов НАФ является бесплатным.

Копирование техническими средствами пользователей осуществляется бесконтактными мобильными копировальными техническими средствами (это телефоны, фотоаппараты, планшетные компьютеры) без штативов, съемных объективов, осветительного оборудования, вспышки, звуковых сигналов.

Не разрешается только использование контактных технических средств (ручного, планшетного, протяженного сканеров, копиров и т.д.), фиксирующих и прижимных средств, подручных средств и приложения физических усилий.

Таким образом, изменения, предусмотренные настоящим приказом, не противоречат нормам действующего законодательства — Закону Украины «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов», резюмируют в министерстве.