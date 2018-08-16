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СМИ о «деле Лазаренко»: процесс может завершиться соглашением со следствием

16 августа 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Экс-премьер Украины Павел Лазаренко совместно с правоохранителями США разрабатывает соглашение о «примирении» в деле о конфискации активов бывшего чиновника.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на документ, который есть в распоряжении издания.

Отмечается, что 13 августа с.г. в Федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, представители правительства США подали ходатайство, согласно которому хотят согласовать «общие контуры урегулирования» дела Лазаренко.

«Стороны в настоящее время разрабатывают соглашение об урегулировании, которое после подписания должно привести к выводу в этом вопросе», — говорится в документе.

Сообщается, что федерального судью США просят на неопределенное время отложить все текущие сроки по делу, поскольку стороны хотели бы сосредоточить свое внимание на разработке указанного соглашения.

В США экс-премьер Украины Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994—1999 гг.

В ноябре 2009 года он был окончательно осужден. 1 ноября 2012 года г-н Лазаренко вышел из американской тюрьмы на свободу.

В Генеральной прокуратуре Украины заявляли, что стоит только Павлу Лазаренко вернуться в Украину, как он будет арестован. Адвокаты экс-премьера уточняют, что в Украине следователи инкриминируют ему около 50 уголовных эпизодов: дачу взятки, присвоение средств и злоупотребление положением.

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