Сегодня 18 августа 2018 года, 22:56

Применение концепции бенефициарного собственника фискальными органами — в фокусе анализа слушателей LHS

Сегодняшние занятия в рамках летнего интенсива «Как выиграть спор у налоговой?» Lеgal High School начались с обсуждения применения концепции бенефициарного собственника фискальными органами. Заявленную проблематику в ходе лекции раскрыла Наталия Мусиенко, юрист практики по разрешению налоговых споров KPMG Law Ukraine.

Лектор рассказала, что сегодня, согласно национальному законодательству, к пониманию концепции бенефициарного собственника существует два подхода: корпоративный (конечный бенефициарный собственник (контролер) — физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц) и налоговый. Последний заключается в том, что бенефициарным (фактическим) получателем (собственником) дохода для целей применения в соответствии с международным договором Украины пониженной ставки налога к дивидендам, процентам, роялти, вознаграждениям нерезидента, полученным из источников в Украине, считается лицо, которое имеет право на получение таких доходов. При этом бенефициарным собственником не может быть юридическое или физическое лицо (даже если такое лицо имеет право на получение дохода), если оно является агентом, номинальным держателем (номинальным собственником) или только посредником относительно такого дохода.

Двоякое понимание указанной концепции наблюдается и в судебной практике. Наталия Мусиенко выделила формальный и экономический подходы судов к определению того, кто является бенефициарным собственником. Нерезидент предоставил надлежащим образом оформленную справку о резидентности; нерезидент является бенефициарным собственником дохода, поскольку не действует как агент, посредник или номинальный собственник дохода от имени и в пользу третьих лиц, — таким является формальный подход судов. Экономический взгляд Фемиды на данную концепцию несколько иной. Нерезидент предоставил надлежащим образом оформленную справку о резидентности. Он является бенефициарным собственником дохода. Термин «бенефициарный собственник дохода» не должен толковаться в узком, техническом смысле, его значение следует определять, исходя из целей и задач Конвенции (например, предотвращение уклонения от уплаты налогов), с учетом таких основных принципов, как «предотвращение злоупотреблений положениями Конвенции». Нерезидент должен иметь не только право на получение дохода, но и право решать дальнейшую экономическую судьбу такого дохода.

В рамках лекции Наталия Мусиенко сфокусировалась на трех ключевых вопросах:

— основаниях для применения льготной ставки налога на доходы нерезидентов с учетом Налогового кодекса (НК) Украины и положений соглашений об избежании двойного налогообложения;

— доказательной базе по делам с иностранным элементом (переход к анализу «экономической сути» и «деловой цели»);

— особенностях легализации/проставления апостиля на справках резидентности.