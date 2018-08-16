Сегодня 18 августа 2018 года, 22:56

Юристам презентовали сервисы от финалистов конкурса HiiL Innovating Justice Challenge

Организаторы движения юристов, политиков, технологов и ученых, разрабатывающих творческие решения проблем права и технологий Legal Hackers, 14 августа с.г. провели мероприятие под названием Legal Startup Crash Test №14, которое является платформой для развития и поддержки инноваций в юриспруденции. Отметим: Legal Startup Crash Test проводится регулярно уже более полутора года в разных городах Украины и даже в Гааге.

В числе присутствующих на мероприятии были предприниматели, юристы, студенты юрфаков из разных учебных заведений. Участники имели возможность в неформальной обстановке познакомиться с основателями Legal Tech стартапов, получить вдохновение для создания собственного проекта или возможность присоединиться к чужому, быть полезным, предоставив обратную связь, поучиться на чужих ошибках, найти новых клиентов, единомышленников или партнеров, а также стать частью сообщества и экосистемы инноваций в праве.

Открыл мероприятие Дмитрий Форемный, основатель и организатор серии встреч Legal Startup Crash Test, при поддержке HiiL и содействии 1991 OpenDataIncubator, Kyiv Legal Hackers.

Г-н Форемный представил финалистов конкурса HiiL Innovating Justice Challange, которые в формате турнира продемонстрировали аудитории свои разработки.

Среди представленных сервисов:

- Save Yourself Bot, цель которого обучить и рассказать пользователям, что делать и куда обращаться за помощью в случае домашнего насилия или буллинга. Бот создают на платформе Telegram. Функции Бота — генерация заявления в полицию и жалобы в органы опеки.

- Rent It Bot — решение проблемы составления некачественных договоров аренды жилья. Бот создают на базе Facebook. С его помощью можно подготовить качественный проект договора с учетом всех необходимых условий, по желанию — редактировать, скачать и распечатать документ.

- Memelex — сервис для визуализации юридических документов. Цель разработки — сделать документы более понятными как для представителей бизнеса, так и для обычных людей. Для визуализации используют комиксы, схемы и изображения. Как это работает: пользователь загружает на данный сервис документ, содержание которого ему непонятно, а после обработки информации получает визуализированную версию.

- Axdraft Business — онлайн-платформа бесплатных автоматизированных документов. Приложение позволит получить помощь в составлении качественных юридических документов в течение нескольких минут. Юридическую поддержку осуществляет ЮФ AVELLUM и ЮФ Evris.

- Toesud — разработан для отображения оценки профессиональных навыков действующих судей Украины, их рейтинга, а также создания набора инструментов для повседневной работы юриста (например, чтобы определить целесообразность подачи апелляционной жалобы по определенному делу или создать какой-либо процессуальный документ всего за 10 секунд). Кроме того, сервис будет предоставлять информацию о наличии судьи на рабочем месте.

- Amigo Juster — сервис для ускорения рассмотрения судебных дел, иными словами, это третейский онлайн-суд. Рассмотрение дел будет осуществляться в формате видеоконференции.

- ProZorrо — официальный портал, где размещается информация о публичных закупках, функционал которого постоянно усовершенствуется.

В ходе презентаций зрители имели возможность задавать вопросы, касающиеся представленных сервисов и голосовать за самые лучшие из них.

Во время второго тура оставшиеся команды показали аудитории интерфейсы своих разработок, а затем две наилучшие по результатам голосования зрителей команды состязались между собой, задавая вопросы о проектах.

По завершении турнира зрители определили победителя — им стал Save Yourself Bot. Команда с данной разработкой сможет побороться за возможность отправиться в Гаагу и сотрудничать с компанией Hill.