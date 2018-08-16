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Пострадавшей в Швеции украинке не продлили вид на жительство

16 августа 2018 года Источник:Европейская правда

Миграционная служба Швеции отказала в продлении вида на жительство украинке, которая выжила во время теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, но потеряла ногу.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aftonbladet.

В день теракта 38-летняя украинка Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками и попала под колеса грузовика, въехавшего в пешеходов.

Она провела в больнице три недели, за это время ей сделали несколько операций, однако не смогли спасти правую ногу. В больнице Ирину посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.

После этого украинка больше года жила в Стокгольме вместе с дочкой. У нее был временный вид на жительство, поскольку она была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, совершившего наезд на пешеходов.

Недавно Миграционная служба Швеция отказала Ирине в постоянном виде на жительство, аргументировав свое решение тем, что украинка не в состоянии позаботиться о себе, потому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой друзей и родственников.

Миграционная служба считает, что необходимая Ирине медицинская помощь и реабилитация доступны в Украине и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Сейчас у Ирины и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию. Однако она собирается обжаловать решение Миграционной службы, хотя апелляция может занять несколько месяцев.

Напомним: гражданин Узбекистана Рахмат Акилов 7 апреля 2017 года угнал грузовик и въехал в пешеходов в центре Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек и десять получили ранения.

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