Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 августа 2018 года, 22:55

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Антикоррупционный суд в Украине может быть создан уже через полгода — ВККС

16 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

По оценкам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, формирование Высшего антикоррупционного суда может быть завершено в марте следующего года. Об этом в интервью «Громадському ТВ» сказал председатель ВККС Сергей Козьяков, сообщается в релизе Комиссии.

В то же время формирование суда еще не означает начала его работы, уточнил председатель ВККС. Он привел в пример создание нового Верховного Суда, когда между формированием судейского состава и началом работы суда прошло почти полгода. Это связано с определенной законом процедурой назначения судей, в которой на ВККС возлагается функция проверки соответствия кандидатов на судейские должности и предоставления рекомендаций на назначение успешным из них.

«После нас еще есть Высший совет правосудия. Мы лишь предоставляем рекомендации. Конституционный орган — Высший совет правосудия принимает окончательное решение. После этого Президент подписывает указ», — пояснил Сергей Козьяков.

О намерении принять участие в конкурсе на вакантные должности Высшего антикоррупционного суда заявили около восьми сотен претендентов. Всего в этом суде будут работать 39 судей, что означает, что конкурс может достичь показателя 20 человек на место. По словам председателя ВККС, декларации о намерениях не всегда означают фактическую подачу документов для участия в конкурсе.

Между тем Сергей Козьяков отметил, что среди претендентов в Высший антикоррупционный суд собственно судей менее 40%, а больше всего тех, кто хочет побороться с коррупцией, выходцев из адвокатской среды.

Сейчас продолжается прием документов на участие в конкурсе. Конечная дата подачи документов — 14 сентября 2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 33 (1075) от 14/08/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 33 (1075)
Государство и юристы

Люди высокого остатка

Документы и аналитика

С цепью защиты

Отрасли практики

Явный вред

Судебная практика

По секрету всему Совету

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

V Всеукраинская школа по ИТ- и Интернет-праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом