Сегодня 18 августа 2018 года, 22:55

Антикоррупционный суд в Украине может быть создан уже через полгода — ВККС

По оценкам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, формирование Высшего антикоррупционного суда может быть завершено в марте следующего года. Об этом в интервью «Громадському ТВ» сказал председатель ВККС Сергей Козьяков, сообщается в релизе Комиссии.

В то же время формирование суда еще не означает начала его работы, уточнил председатель ВККС. Он привел в пример создание нового Верховного Суда, когда между формированием судейского состава и началом работы суда прошло почти полгода. Это связано с определенной законом процедурой назначения судей, в которой на ВККС возлагается функция проверки соответствия кандидатов на судейские должности и предоставления рекомендаций на назначение успешным из них.

«После нас еще есть Высший совет правосудия. Мы лишь предоставляем рекомендации. Конституционный орган — Высший совет правосудия принимает окончательное решение. После этого Президент подписывает указ», — пояснил Сергей Козьяков.

О намерении принять участие в конкурсе на вакантные должности Высшего антикоррупционного суда заявили около восьми сотен претендентов. Всего в этом суде будут работать 39 судей, что означает, что конкурс может достичь показателя 20 человек на место. По словам председателя ВККС, декларации о намерениях не всегда означают фактическую подачу документов для участия в конкурсе.

Между тем Сергей Козьяков отметил, что среди претендентов в Высший антикоррупционный суд собственно судей менее 40%, а больше всего тех, кто хочет побороться с коррупцией, выходцев из адвокатской среды.

Сейчас продолжается прием документов на участие в конкурсе. Конечная дата подачи документов — 14 сентября 2018 года.