Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 августа 2018 года, 22:56

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

АМКУ изучает крупную концентрацию на рынке интернет-торговли

16 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика
АМКУ видит риск монополизации рынка электронной коммерции АМКУ видит риск монополизации рынка электронной коммерции

Антимонопольный комитет Украины рассматривает дело о концентрации на рынках электронной коммерции с целью предотвращения монополизации товарных рынков. Как сообщается на сайте Комитета, с июля начато рассмотрение дел о концентрации в виде:

- приобретения компанией Temania Enterprises Ltd (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале ООО «УАПРОМ» (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества;

- приобретения компанией Temania Enterprises Ltd (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале ООО «Аукро Украина» (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества;

- приобретения компанией Temania Enterprises Ltd (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале ООО «Тиу.Ру» (г.Москва, Российская Федерация), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества;

- приобретения компанией Temania Enterprises Ltd (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале торгового унитарного предприятия «Проект Дилбай» (г.Минск, Беларусь), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия;

- приобретения компанией Temania Enterprises Ltd (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Рекламное Агентство Сату.кз» (г.Алматы, Казахстан), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Как уточняется на сайте, в результате указанных концентраций покупатель (владеющий онлайн-площадкой для торговли Rozetka.ua) примет контроль над маркетплейсами объектов приобретения, а именно: Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Kabanchik.net, Zakupki.prom.ua, Satu.kz, Deal.by и др.

Проводится углубленное исследование влияния концентрации на рынки электронной коммерции, в частности, на сферу предоставления услуг онлайн-площадками для торговли товарами.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 33 (1075) от 14/08/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 33 (1075)
Государство и юристы

Люди высокого остатка

Документы и аналитика

С цепью защиты

Отрасли практики

Явный вред

Судебная практика

По секрету всему Совету

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

V Всеукраинская школа по ИТ- и Интернет-праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом