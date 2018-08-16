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Сегодня 18 августа 2018 года, 22:56

АМКУ изучает крупную концентрацию на рынке интернет-торговли

АМКУ видит риск монополизации рынка электронной коммерции

Антимонопольный комитет Украины рассматривает дело о концентрации на рынках электронной коммерции с целью предотвращения монополизации товарных рынков. Как сообщается на сайте Комитета, с июля начато рассмотрение дел о концентрации в виде:

- приобретения компанией Temania Enterprises Ltd (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале ООО «УАПРОМ» (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества;

- приобретения компанией Temania Enterprises Ltd (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале ООО «Аукро Украина» (г. Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества;

- приобретения компанией Temania Enterprises Ltd (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале ООО «Тиу.Ру» (г.Москва, Российская Федерация), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества;

- приобретения компанией Temania Enterprises Ltd (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале торгового унитарного предприятия «Проект Дилбай» (г.Минск, Беларусь), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия;

- приобретения компанией Temania Enterprises Ltd (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Рекламное Агентство Сату.кз» (г.Алматы, Казахстан), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Как уточняется на сайте, в результате указанных концентраций покупатель (владеющий онлайн-площадкой для торговли Rozetka.ua) примет контроль над маркетплейсами объектов приобретения, а именно: Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Kabanchik.net, Zakupki.prom.ua, Satu.kz, Deal.by и др.

Проводится углубленное исследование влияния концентрации на рынки электронной коммерции, в частности, на сферу предоставления услуг онлайн-площадками для торговли товарами.