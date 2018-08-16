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МОН: впервые госзаказ в магистратуру по специализациям «Право» и «Международное право» «шел за студентами»

13 августа 2018 года более 2 тыс. поступающих в магистратуру по специализациям «Право» и «Международное право» получили рекомендации к зачислению на бюджет, распределенные по широкому конкурсу. Впервые места в магистратуру юридических специальностей предоставлены не в конкретные вузы, а «идут» за лучшими поступающими в выбранные ими университеты.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

В частности, рекомендации получили 1979 поступающих в магистратуру по специализации «Право» и 69 — по специализации «Международное право». Их списки будут обнародованы приемными комиссиями вузов, соответствующую информацию также можно посмотреть на сайте vstup.edbo.gov.ua, заполнив в форме запроса необходимые данные.

Рекомендованные к зачислению абитуриенты должны выполнить требования для зачисления и подать документы в университет до 18.00 18 августа 2018 года, а само зачисление будет происходить до 18.00 20 августа с.г.

Перевод на вакантные бюджетные места будет проходить до 28 августа с.г.

В Министерстве напоминают, что в этом году вступительные испытания в магистратуру по специализациям «Право» и «Международное право» проходили по технологии внешнего независимого оценивания.

Поступающие сдавали:

- вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку;

- вступительный экзамен по праву и общим учебным юридическим компетенциям.

Всего на ВНО для будущего поступления в магистратуру по специализациям «Право» и «Международное право» зарегистрировались более 18 тыс. человек. Во время основной сессии участие в тестировании приняли 15 800 человек, из которых около 80% вступительные экзамены сдали успешно.

Во время дополнительной сессии тестирование проходили 11 участников, из них девять успешно сдали вступительные экзамены.