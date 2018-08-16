Сегодня 18 августа 2018 года, 22:57

Верховному Суду возвращено право предоставления методической помощи нижестоящим инстанциям

И двух лет не прошло с момента вступления в силу нового Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (Закон), как для профильного судейского законодательства, которое и без того никогда не отличалось особым постоянством, подготовили очередную порцию новаций. 5 августа с.г. вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде (ВАС)», которым помимо сопутствующей коррекции (изменений, связанных с созданием ВАС) внесено много «побочных» новаций.

Например, законодатели решили расширить сферу компетенции Верховного Суда (ВС). Наивысший суд в системе судоустройства Украины наделяется функцией «обеспечивать апелляционные и местные суды методической информацией по вопросам правоприменения» (новый пункт 7 части 2 статьи 36 Закона). Следует отметить, что изначально в доработанной версии соответствующей инициативы (проекте №7441, внесенном Президентом Украины в конце прошлого года, который, напомним, в мае нынешнего был доработан авторским коллективом) предлагалось вернуть ВС полномочие с прежней формулировкой «предоставлять методическую помощь апелляционным и местным судам по вопросам правоприменения», но в ходе подготовки указанного проекта ко второму чтению, как видим, было выбрано несколько иное нормотворческое звучание этой функции.

Многие новации профильного судейского закона, очевидно, были продиктованы уже стартовавшим процессом укрупнения судов, а также необходимостью решить возникшие в связи с ликвидацией Верховного Суда Украины и трех высших специализированных судов проблемные вопросы. Среди прочего конкретизируется, что суд, который ликвидируется, в месячный срок со дня прекращения осуществления правосудия передает новому суду материалы и документы, связанные с осуществлением таким судом полномочий, в частности, архивные дела по основной деятельности, сроки временного хранения которых еще не закончились, документы, не завершенные в делопроизводстве, а также документы по кадровым вопросам в бумажном и электронном виде, фонды библиотек, а судебные дела и материалы производств, находящихся во владении суда, который ликвидируется, передаются немедленно, до дня начала работы новой инстанции (новый абзац части 6 статьи 147 Закона). При этом в новой части 3 статьи 319 Уголовного процессуального кодекса Украины устанавливается механизм рассмотрения таких «переходных» дел. Подробнее читайте в статье «Специально для ВАС» в «ЮП» №33.