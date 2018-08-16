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Министр юстиции рассказал, чем уникально новое дело Украины против РФ в ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Павел Петренко представил общественности новое заявление Украины против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в отношении нарушений прав, преследования и незаконного заключения украинских граждан в Крыму и в Российской Федерации. Подробности сообщаются на сайте Минюста.

«Министерство юстиции завершило подготовку и в прошлую пятницу подало новое межгосударственное заявление против России в ЕСПЧ о нарушении прав украинцев, незаконно содержащихся в Крыму и РФ. Заявление касается в том числе и незаконного лишения свободы 71 гражданина Украины, содержащегося в прошлом или сейчас силовыми структурами страны-агрессора на территории аннексированного Крыма и в России», — отметил глава Минюста.

По его словам, собрано огромное количество доказательств, что российские власти нарушают основополагающие нормы Конвенции по правам человека о запрете пыток, гарантированные права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд и свободу выражения мнений.

«Пленников подвергают жестоким пыткам и психологическому давлению с целью получения признаний в преступлениях, которые они не совершали. Российские власти не информируют Украину о задержании наших граждан и не сообщают об этом их родственникам. Более того, к задержанным не имеют доступа даже представители консульства Украины и адвокаты. Но хуже, что наши граждане, которые попали в плен к врагу, фактически лишены медицинской помощи, из-за чего у многих из них значительно ухудшилось состояние здоровья», — подчеркнул министр юстиции.

Он добавил, что этим заявлением украинское правительство фактически требует от ЕСПЧ зафиксировать массовые нарушения прав человека и доказывает отсутствие каких-либо признаков правосудия в Российской Федерации в отношении украинцев. Глава Минюста подчеркнул: украинцы преследуются по признакам национальности, вероисповедания и из-за своих политических и общественных взглядов.

«Подавая это заявление, мы решаем сразу две ключевые задачи: перевод вопроса из политической плоскости в правовую и установление ответственности РФ за нарушение прав украинских политзаключенных. Кроме того, мы обеспечим привлечение дополнительного внимания международного сообщества к нарушениям прав граждан Украины Российской Федерацией и предоставим широкой общественности информацию о масштабах, массовости и систематичности таких нарушений», — заявил Павел Петренко.

По его словам, впервые украинской стороной подается юридический документ, который описывает нарушения прав человека, которые допускаются против украинских заключенных на территории Российской Федерации, с конкретными фамилиями причастных к этому российских чиновников разного уровня.

«Это аргумент для международных партнеров для введения дополнительных персональных санкций в отношении руководства РФ и причастных к этим преследованиям чиновников», — заявил министр юстиции.

Заместитель министра юстиции Иван Лищина в свою очередь сообщил, что заявление начали готовить три месяца назад. За это время удалось собрать 3000 страниц доказательств. Более 130 страниц заняло собственно само заявление.

«В Российской Федерации только на основании политических убеждений или религиозных признаков украинцы преследуются систематически. Находят одного человека, выбивают из него показания в отношении других лиц. Их арестовывают и также выбивают показания относительно других граждан. Когда мы готовили это заявление, у нас было впечатление, что мы работаем над описанием московских процессов 30-х годов прошлого столетия. Тогда обвинения основывались на «признании» или показаниях друзей, которых пытали в тюрьме», — отметил он.

По словам юриста Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарьи Свиридовой, юристы организации, которую она представляет, зафиксировали десятки случаев политически мотивированного преследования наших граждан. В первую очередь такие преследования происходят на территории Крыма. Однако в последнее время такие случаи фиксируются и в рамках фальсифицированных уголовных производств на территории Российской Федерации. Она отметила, что все факты переданы Министерству юстиции для подготовки этого заявления.

«Мы приветствуем огромную работу, которая сделана командой Министерства юстиции, и конструктивную позицию ведомства по взаимодействию с правозащитными организациями. Наличие такой межгосударственной жалобы усилит позиции многих индивидуальных жалоб граждан против России и продемонстрирует масштабность и системность преследования со стороны РФ граждан Украины на оккупированных территориях по политическим мотивам. Фактически этим заявлением государство показало не словом, а делом то, как оно может быть настоящим адвокатом и защитником своих граждан», — акцентировала она.

По словам председателя ОО «Объединение родственников политзаключенных Кремля» Игоря Костелянца, Министерство юстиции — единственный орган, который сам обратился с предложением сотрудничества в области поиска доказательств нарушения прав украинцев.