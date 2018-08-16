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Mail.ru просит Верховный суд РФ обобщить практику по делам о лайках и репостах

Mail.ru просит Верховный суд РФ обобщить практику по уголовным делам за лайки и репосты в соцсетях, передает Pravo.ru. Также компания обратилась в Минюст, в Госдуму и к уполномоченному по правам человека.

Владелец популярных соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», как передают «Ведомости», просит Верховный суд РФ обобщить судебную практику по уголовным делам за «размещение постов, репостов, лайков и так далее» с тем, чтобы случаев уголовного преследования в будущем не было.

Помимо этого компания Mail.ru Group попросила ВС дать юридическое толкование понятиям «пост», «репост», «лайк», «класс», чтобы создать правовую базу для объективного рассмотрения дел. В компании уверены: ВС РФ мог бы дать рекомендацию нижестоящим инстанциям, чтобы те освобождали фигурантов подобных дел от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

У Министерства юстиции РФ компания просит выработать методику проведения лингвистических, искусствоведческих и других экспертиз по «экстремистским» делам. Просьба объясняется тем, что эксперты в разных регионах по-разному оценивают материалы схожих уголовных дел.

Государственная дума, по мнению компании, могла бы амнистировать осужденных за посты по статье 282 и статье 148 Уголовного кодекса. «Амнистия должна применяться к осужденным за экстремизм и распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий», — уточнили в Mail.ru.

В обращении к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой Mail.ru Group просит сформировать обращение в Конституционный суд с вопросом о проверке ст. 282 УК на соответствие Конситуции. «Она применяется в ущерб гарантированным статьей 29 Конституции правам и свободам и не соответствует статье 29 Конституции, напрямую нарушая конституционные права и свободы пользователей», — уверены в компании.