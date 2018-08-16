Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 августа 2018 года, 22:57

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

За неправильно взвешенный груз ответчик заплатит штраф, проиграв дело «Укрзализныце»

16 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Хозяйственный суд Сумской области поступил иск от ПАО «Укрзализныця» к ответчику — Лебединскому дочернему агролесохозяйственному предприятию о взыскании 68 тыс. гривен за неправильно указанную массу груза. В свою очередь представитель ответчика подал в суд ходатайство об уменьшении размера штрафа до двукратного размера.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Рассмотрев предоставленные документы и материалы, всесторонне и полно выяснив фактические обстоятельства, суд установил: в ноябре 2017 года со станции Лебединская ЮЖД Лебединский дочернее агролесохозяйственное предприятие «Лебединский агролесхоз» осуществило отправку вагона на станцию Молочанск Приднепровской железной дороги. Масса груза, указанная в актах, оказалась на 6400 кг больше, чем указано в накладной. Учитывая разницу между массой груза, истец на основании статей 118, 122 Устава железных дорог Украины видит основания для взыскания с ответчика штрафа за неверно указанную в перевозочном документе массу груза в пятикратном размере.

Согласно требованиям действующего законодательства и Устава железных дорог Украины, грузоотправители также несут ответственность за все последствия неправильности, неточности или неполноты сведений, указанных ими в накладной. Железная дорога имеет право проверить правильность этих сведений, а также периодически проверять количество и массу груза, которые указываются в накладной. Поэтому суд решил иск удовлетворить частично. Было решено взыскать с предприятия штраф за неправильно указанную массу груза в размере 27 340 грн, а также 1762 грн судебных расходов, связанных с уплатой судебного сбора.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 33 (1075) от 14/08/18 Свежий номер

Интеллектуальная собственность

№ 33 (1075)
Государство и юристы

Люди высокого остатка

Документы и аналитика

С цепью защиты

Отрасли практики

Явный вред

Судебная практика

По секрету всему Совету

Архив голосованийVox Populi

Какие юридические онлайн-услуги, на ваш взгляд, наиболее перспективные?

регистрация физлиц-предпринимателей или юрлиц

регистрация торговой марки

мгновенный вызов адвоката

проверка договоров на соответствие законодательству

мгновенное составление типовых заявлений/жалоб

проверка контрагентов

калькулятор расчета судебного сбора

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
    АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Осенний форум ААУ "Адвокатура. Формула успеха"!

V Всеукраинская школа по ИТ- и Интернет-праву

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом