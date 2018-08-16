Сегодня 18 августа 2018 года, 22:57

За неправильно взвешенный груз ответчик заплатит штраф, проиграв дело «Укрзализныце»

В Хозяйственный суд Сумской области поступил иск от ПАО «Укрзализныця» к ответчику — Лебединскому дочернему агролесохозяйственному предприятию о взыскании 68 тыс. гривен за неправильно указанную массу груза. В свою очередь представитель ответчика подал в суд ходатайство об уменьшении размера штрафа до двукратного размера.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Рассмотрев предоставленные документы и материалы, всесторонне и полно выяснив фактические обстоятельства, суд установил: в ноябре 2017 года со станции Лебединская ЮЖД Лебединский дочернее агролесохозяйственное предприятие «Лебединский агролесхоз» осуществило отправку вагона на станцию Молочанск Приднепровской железной дороги. Масса груза, указанная в актах, оказалась на 6400 кг больше, чем указано в накладной. Учитывая разницу между массой груза, истец на основании статей 118, 122 Устава железных дорог Украины видит основания для взыскания с ответчика штрафа за неверно указанную в перевозочном документе массу груза в пятикратном размере.

Согласно требованиям действующего законодательства и Устава железных дорог Украины, грузоотправители также несут ответственность за все последствия неправильности, неточности или неполноты сведений, указанных ими в накладной. Железная дорога имеет право проверить правильность этих сведений, а также периодически проверять количество и массу груза, которые указываются в накладной. Поэтому суд решил иск удовлетворить частично. Было решено взыскать с предприятия штраф за неправильно указанную массу груза в размере 27 340 грн, а также 1762 грн судебных расходов, связанных с уплатой судебного сбора.