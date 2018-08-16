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Экс-заместителю командира «Торнадо» суд назначил безотлагательное судебно-медицинское обследование

14 августа 2018 года следственным судьей Ирпенского городского суда Киевской области рассмотрено заявление адвоката в интересах обвиняемого Николая Цукура (экс-заместителя командира роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУМВД Украины в Луганской области) о незаконном нахождении в местах лишения свободы. Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

В судебном заседании следственный судья принял решение, которым заявление защитника удовлетворено частично. На начальника ГУ «Киевский следственный изолятор» возложена обязанность обеспечить безотлагательное судебно-медицинское обследование обвиняемого Николая Цукура, начальнику Шевченковского районного отдела полиции г.Киева поручено провести исследование фактов, изложенных в заявлении защитника о нанесении обвиняемому телесных повреждений. В остальной части заявление защитника оставлено без удовлетворения.