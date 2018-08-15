В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило представление относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений».
Об этом сообщает пресс-служба КСУ, передает издание «Буквы».
В частности, депутаты просят КСУ проверить на конституционность положения пункта 4 части 1 статьи 1, статей 19, 20, 21 закона во взаимосвязи с отдельными положениями статьи 100 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В тексте представления депутаты утверждают, что функции Нацагентства противоречат Конституции, так как дискриминируют граждан в зависимости от факта наличия арестованного имущества и нарушают конституционные гарантии права частной собственности.
Основным инициатором представления выступает Виктор Бондарь, представление также подписали 56 народных депутатов.
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