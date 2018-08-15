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Председатель ВСП напомнил, что несогласие судей с решением о переводе повлечет за собой увольнение

Высший совет правосудия 14 августа 2018 года рассмотрел рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины о переводе 28 судей из одного суда в другой.

По результатам рассмотрения указанного вопроса Совет принял решение внести представление Президенту Украины о переводе судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Александра Князюка на должность судьи Апелляционного суда Одесской области.

В то же время Высший совет правосудия решил оставить без рассмотрения рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины о переводе судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Майи Гримич на должность судьи Апелляционного суда Харьковской области.

Отложено рассмотрение рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины о переводе 26 судей высших судов и Верховного Суда Украины в другие суды.

Отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, председатель ВСП Игорь Бенедисюк проинформировал, что в соответствии с Законом Украины «О Высшем совете правосудия» ВСП может принять решение о переводе судьи только на основании и в пределах рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

И.Бенедисюк отметил: «Почти все судьи, которые согласились с решением ВККС об их переводе в суды не только города Киева, но и других городов, получили положительные решения Высшего совета правосудия, которые направлены Президенту Украины для издания соответствующего указа. Вопрос в отношении судей, которые не согласны с рекомендациями ВККС, пока отложен для выяснения всех обстоятельств».

Председатель ВСП добавил, что, согласно действующему законодательству, в случае несогласия судьи с принятым решением о его переводе такой судья подлежит увольнению.