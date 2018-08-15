Председатель ВСП напомнил, что несогласие судей с решением о переводе повлечет за собой увольнение

Высший совет правосудия 14 августа 2018 года рассмотрел рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины о переводе 28 судей из одного суда в другой.
По результатам рассмотрения указанного вопроса Совет принял решение внести представление Президенту Украины о переводе судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Александра Князюка на должность судьи Апелляционного суда Одесской области.
В то же время Высший совет правосудия решил оставить без рассмотрения рекомендацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины о переводе судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Майи Гримич на должность судьи Апелляционного суда Харьковской области.
Отложено рассмотрение рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины о переводе 26 судей высших судов и Верховного Суда Украины в другие суды.
Отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, председатель ВСП Игорь Бенедисюк проинформировал, что в соответствии с Законом Украины «О Высшем совете правосудия» ВСП может принять решение о переводе судьи только на основании и в пределах рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
И.Бенедисюк отметил: «Почти все судьи, которые согласились с решением ВККС об их переводе в суды не только города Киева, но и других городов, получили положительные решения Высшего совета правосудия, которые направлены Президенту Украины для издания соответствующего указа. Вопрос в отношении судей, которые не согласны с рекомендациями ВККС, пока отложен для выяснения всех обстоятельств».
Председатель ВСП добавил, что, согласно действующему законодательству, в случае несогласия судьи с принятым решением о его переводе такой судья подлежит увольнению.
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Вот дожили. Раньше анекдоты ходили о командировочных, теперь и судьи, как снабженцы. Поезжай, "накоси", приноси. А нет, то уволят. Ну есть хоть один судья, который скажет, что реформа удалась? Или есть хоть один гражданин, который скажет, что теперь судиться стало проще? Раньше было на года, теперь на столетия.Ура, победили коррупцию.
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