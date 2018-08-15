Asters выступает юрсоветником ЕБРР по предоставлению кредита корпорации «Энергоресурс-Инвест»

ЮФ Asters выступает юридическим советником ЕБРР по предоставлению корпорации «Энергоресурс-Инвест» кредита в размере до 3,86 млн долларов США. Об этом сообщается в релизе компании Asters.
«Энергоресурс-инвест» является ведущим провайдером решений по изоляции стальных труб и производителем пластиковых канализационных труб и дренажных систем.
Шестилетний обеспеченный кредит в гривневом эквиваленте будет использован для реструктуризации баланса заемщика и приобретения оборудования для производства гофрированных полимерных труб и полимерных резервуаров большого диаметра. Для пред- и постинвестиционной поддержки проекта будут выделены средства ЕС в рамках программы EU4Business на сумму до 200 тыс. евро.
Над проектом работала команда практики банковского и финансового права Asters в составе партнера Ирины Поканай, советника Габриэла Асланяна и юриста Инны Бондаренко.
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