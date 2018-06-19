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«Возврат излишне уплаченного налога на доходы нерезидентов остается фикцией, если нет судебного решения» — Лариса Антощук

Кто должен платить налог на доходы нерезидентов? Какие действия необходимо совершить в случае излишне удержанного налога? Ответы на эти вопросы получили слушатели Школы налоговой практики Lеgal High School, прослушав лекцию руководителя практики по разрешению налоговых споров KPMG Law Ларисы Антощук, которая также рассказала о самых интересных кейсах в этой сфере.

По словам лектора, как в Украине, так и в большинстве юрисдикций стандартная ставка налога на доходы нерезидентов составляет 15%. В зависимости от вида доходов такая ставка может быть выше (реклама от нерезидента) и ниже (фрахт, страхование). Исчерпывающий перечень доходов с источником происхождения из Украины приведен в статье 14.1.54 Налогового кодекса Украины.

«При оплате товаров, работ и услуг налог на доходы нерезидентов не применяется. Это базовое правило, о котором часто забывают. Налоговый кодекс Украины содержит прямую норму (подпункт «й» статьи 141.4.1), которая исключает вызскание налога на доходы нерезидентов при выплате доходов нерезиденту в виде выручки или других видов компенсации стоимости товаров, выполненных работ, предоставленных услуг. Вместе с тем в случае выплаты пассивных доходов в пользу нерезидентов (проценты, дивиденды, роялти) обязательно применяется базовая ставка налога на доходы нерезидентов», — подчеркнула Ларисы Антощук.

В то же время бизнес может использовать так называемую льготную ставку, которая применяется на основании соглашений об избежании двойного налогообложения. Такие соглашения, как правило, двусторонние (подписываются между двумя странами).

Также лектор рассказала о критериях, которым необходимо соответствовать для применения льготной ставки налога на доходы нерезидентов. Первый критерий: получатель доходов должен быть бенефициарным собственником. Второй критерий предусматривает наличие справки резидентности. Иногда международные соглашения об избежании двойного налогообложения содержат другие критерии для целей применения льготной ставки, например, касающиеся организационной структуры, доли в уставном капитале, наличия статуса финучреждения и т.д.

По словам Ларисы Антощук, в судебной практике существуют два подхода к разрешению таких споров — формальный и экономический. В первом случае суды проверяют только наличие надлежащим образом оформленной справки о резидентности и информации о том, не действовал ли нерезидент как агент, посредник или номинальный собственник дохода (получал доход от его имени и передавал третьим лицам).

Но, как отметила докладчик, с 2014 года подход к применению концепции бенефициарного собственника перешел в плоскость экономического анализа сути операции. Суд, конечно же, обращает внимание на наличие и оформление справки о резидентности, но более тщательно анализирует статус бенефициарного собственника: «Понятие «бенефициарный собственник» дохода не должно толковаться в узком, техническом смысле, его значение следует определять, исходя из цели и задач конвенций, таких как «уклонение от уплаты налогов», и с учетом таких основных принципов, как «предотвращение злоупотреблением положениями конвенции».

Более того, в последнее время фискальные органы и суды оперируют таким правилом: «Лицо, получающее доходы с источником происхождения из Украины, должно доказать, что оно имеет право определять дальнейшую экономическую судьбу полученного дохода», — обратила внимание Лариса Антощук.

Что же касается возврата излишне уплаченного налога на доходы нерезидентов, то лектор отметила следующее: «Возврат излишне уплаченного налога на доходы нерезидентов остается фикцией, если нет судебного решения». В частности, это связано с тем, что хоть и существует законодательная норма, предусматривающая механизм возврата (пункты 103.10–103.12 статьи 103 Налогового кодекса Украины), отсутствие нормативного подзаконного акта, регламентирующего порядок действий налогового органа, делает невозможным такой возврат без судебного разбирательства. По словам Ларисы Антощук, при обращении в суд с целью возврата излишне уплаченного налога на доходы нерезидентов в исковом заявлении следует указывать как требование о признании бездействия противоправным, так и требование о возврате суммы налога на доходы нерезидентов. Важным инструментом, гарантирующим бизнесу исполнение решения суда, является судебный контроль, заявлять о котором нужно на основании статьи 382 Кодекса об административном судопроизводстве.