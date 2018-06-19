Сегодня 19 июня 2018 года, 17:40

LHS: Елена Вознюк рассказала об оптимизации налогообложения с использованием трансграничных структур

Завершила модуль «Оптимизация налогообложения» Школы налоговой практики Lеgal High School лекция Елены Вознюк, партнера Nexia DK. Auditors & Consultants, «Оптимизация налогообложения с использованием трансграничных структур».

Среди целей международного структурирования она выделила создание единой и эффективной с налоговой точки зрения структуры, ее прозрачность и понятность для потенциального инвестора, возможность консолидации финансовой отчетности всей группы.

Кроме того, это может быть и возможность эффективно осуществлять продажи части украинского бизнеса, и использование механизмов защиты иностранных инвестиций.

Также Елена Вознюк обратила внимание на проблемные аспекты статуса налогового резидента. В частности, она отметила, что в разных странах установлены разные требования к налоговому резидентству. Обычно лицо является налоговым резидентом государства, в котором находится место эффективного управления такой компании. Для определения места эффективного управления необходимо соответствовать ряду критериев: например, в стране находятся директор или больше половины совета директоров-резидентов, офис, из которого осуществляется фактическое управление и контроль за деятельностью компании. Кроме того, это место принятия важных решений компании, где ведется бухгалтерский и налоговый учет, а также находятся операционные банковские счета компании.

Переходя к проблемным аспектам бенефициарных собственников, г-жа Вознюк напомнила, что Налоговый кодекс Украины содержит определение бенефициарного собственника. При этом норма Кодекса определяет, что бенефициарным получателем дохода не может быть юридическое или физическое лицо, даже если оно имеет право на получение дохода, но является агентом, номинальным держателем или только посредником относительно такого дохода.

Рассказывая о судебной практике в этой сфере, лектор отметила, что в судах принимаются документы, составленные лицом — получателем дохода, который самостоятельно в них обозначает свой статус — статус бенефициарного собственника. Другие доказательства для подтверждения этого статуса, как правило, не предоставляется, но в украинских судах эти документы принимаются во внимание как надлежащее доказательство.

Также при работе с международной структурой всегда следует обращать внимание на особенности трансфертного ценообразования. По словам Елены Вознюк, в нашем налоговом законодательстве этот вопрос детально урегулирован.

Остановилась лектор и на некоторых аспектах грядущих изменений к договору об избежании двойного налогообложения между Украиной и Кипром. В декабре 2015 года подписан соответствующий протокол, а его ратификация ожидается до конца этого года.

В частности, документом предусмотрено, что доходы резидента Кипра, полученные при отчуждении акций/корпоративных прав украинской компании, которые более чем на 50% прямо или косвенно состоят из недвижимости, расположенной на территории Украины, могут облагаться налогом в Украине. Сегодня такая норма отсутствует.

Следующие изменения определяют, что для применения 5-процентного налога на доходы нерезидентов при выплате дивидендов из Украины должны выполняться следующие условия: минимальный размер инвестиций — 100 000 евро и минимальный размер участия — 20% в уставном капитале украинской компании. «До ратификации конвенции достаточно только одного критерия», — обратила внимание г-жа Вознюк.

Также лектор привела примеры различных международных структур.