Сегодня 19 июня 2018 года, 17:40

«Нам бы очень хотелось, чтобы криптовалюты стали объектом налогового планирования» — лектор LHS Наталия Радченко

В рамках третьей лекции модуля Школы налоговой практики «Оптимизация налогообложения» Lеgal High School Наталия Радченко, партнер практики налогообложения и бизнес-эффективности АО Juscutum, рассказала об использовании криптовалют в налоговом планировании.

Наталия Радченко сообщила, что после скачка стоимости криптовалют в конце 2017 года мировой рынок ожидал, что критповалюте дадут правовую оценку и введут в законодательство. В той или иной мере некоторые страны это осуществили. Но Украина до сих пор не попала в этот список.

Лектор отметила, что в Украине рынок все же очень активен, поэтому было бы оптимально, если бы критповалюты получили правовую оценку регуляторов.

Отвечая на вопрос, почему в нашей стране данный процесс происходит очень медленно, спикер сообщила, что связано это в первую очередь с отстраненным отношением к криптовалютам со стороны НБУ и других регуляторов финансового рынка и рынка ценных бумаг. Отсутствие определения криптовалют как объекта гражданских правоотношений и объекта налогообложения приводит к тому, что очень многие владельцы криптоактивов бояться раскрывать имущество ввиду злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, несмотря на то что уголовной ответственности за майнинг и владение криптовалютой нет. Кроме того, у контролирующих органов отсутствует согласованное понимание криптоактивов.

Первым положительным шагом в данном направлении стало решение Кабинета Министров Украины о включении майнинга в КВЭД. По словам Наталии Радченко, такое решение позволит владельцам активов проще доказывать легальность происхождения доходов, полученных от хозяйственной деятельности.

В разных странах сфера криптовалют регулируется по-разному. Например, на Мальте принят в первом чтении законопроект о виртуальных финансовых активах, где дана классификация токенов и других цифровых активов. По словам лектора, это один из важных аспектов наряду с регулированием работы бирж, поскольку с учетом рисковости рынка контроль со стороны государства, в том числе относительно злоупотреблений, дает определенную защищенность участникам рынка.

Наталия Радченко рассказала и о работе над законопроектом в этой сфере. «В подготовке проекта принимают участие технические специалисты, которые консультируют относительно цифровой сути вещей, и мы активно изучаем практику регулирования финансовых рынков», — сказала лектор.

Она также отметила, что сегодня первоочередная задача рабочей группы — дать определение таким основным понятиям, как блокчейн, токен, криптовалюта, определиться с правилами налогообложения и правилами работы бирж.

«Мы стараемся анализировать практику развитых стран и быть в мировом тренде», — подвела итоги г-жа Радченко.