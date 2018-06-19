Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 июня 2018 года, 19:22

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Суд оштрафовал компанию Apple, которая пыталась возложить на пользователей вину за свою ошибку

19 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Федеральный суд Австралии оштрафовал Apple на 6,8 млн долларов за отказ бесплатно ремонтировать зависшие после обновления прошивки iPhone и iPad, которые обслуживали сторонние компании. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Australian Financial Review, передает «Экономическая правда». Речь идет о статье «Apple оштрафовали на 9 млн долларов за обвинение австралийских клиентов в собственной ошибке», доступной по ссылке.

Речь идет о так называемой ошибке 53 Apple, которая начала появляться у некоторых пользователей на смартфонах и планшетах компании после обновления iOS до девятой версии в 2016 году. В случае ремонта экрана или кнопки Touch ID в компании, которая не имеет сертификации Apple, проверка безопасности блокировала устройство.

Apple объясняла необходимость такой функции защиты датчика отпечатка пальцев iPhone от несанкционированного доступа.

Позже она выпустила обновление ПО, чтобы восстановить доступ к заблокированным устройствам, однако пользователи жаловались, что кнопка Touch ID не функционирует, а их данные были утеряны. При этом в Австралии компания заявила целому ряду потребителей, что у них нет права на бесплатный ремонт устройства.

Австралийской комиссии по защите потребителей и конкуренции (ACCC) потребовалось больше года (с апреля 2017 года), чтобы убедить суд в том, что в таком случае за ремонт должен платить производитель устройства.

В июне прошлого года ACCC провела спецоперацию, в рамках которой сотрудники и эксперты обзванивали магазины Apple в стране, чтобы выяснить позицию компании на практике.

«Если люди покупают iPhone или iPad в Apple и устройство пострадает от серьезного сбоя, покупатели имеют право на возврат оплаты. Если клиенты предпочтут замену, они имеют право на новое, а не отремонтированное устройство», — говорится в решении суда.

Кроме выплаты штрафа, Apple пообещала усовершенствовать обучение сотрудников и систему обеспечения соответствия австралийским законам о защите прав потребителей.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 25 (1069) от 19/06/18 Свежий номер

Права человека

№ 25 (1069)
Акцент

ООО, новый закон!

Государство и юристы

Прописать в двух словах

Отрасли практики

Нормирование стандартов

Судебная практика

Властное решение

Архив голосованийVox Populi

Венцом профессиональной карьеры для судьи является работа:

в Верховном Суде,

в Конституционном Суде Украины,

в любом суде на должности председателя,

в собственной юридической фирме,

на должности Президента Украины.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ААУ провела VII Всеукраинский форум по публичному праву и финансово-банковским вопросам

9 ЧЕРВНЯ 2018 Р. ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ААУ СЕРЕД АДВОКАТІВ ЗІ ШВИДКИХ ШАХІВ “АДВОКАТСЬКА ТУРА”

Летний форум ААУ по уголовному праву и процессу «Золотой Дюк»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом