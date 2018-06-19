Федеральный суд Австралии оштрафовал Apple на 6,8 млн долларов за отказ бесплатно ремонтировать зависшие после обновления прошивки iPhone и iPad, которые обслуживали сторонние компании. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Australian Financial Review, передает «Экономическая правда». Речь идет о статье «Apple оштрафовали на 9 млн долларов за обвинение австралийских клиентов в собственной ошибке», доступной по ссылке.
Речь идет о так называемой ошибке 53 Apple, которая начала появляться у некоторых пользователей на смартфонах и планшетах компании после обновления iOS до девятой версии в 2016 году. В случае ремонта экрана или кнопки Touch ID в компании, которая не имеет сертификации Apple, проверка безопасности блокировала устройство.
Apple объясняла необходимость такой функции защиты датчика отпечатка пальцев iPhone от несанкционированного доступа.
Позже она выпустила обновление ПО, чтобы восстановить доступ к заблокированным устройствам, однако пользователи жаловались, что кнопка Touch ID не функционирует, а их данные были утеряны. При этом в Австралии компания заявила целому ряду потребителей, что у них нет права на бесплатный ремонт устройства.
Австралийской комиссии по защите потребителей и конкуренции (ACCC) потребовалось больше года (с апреля 2017 года), чтобы убедить суд в том, что в таком случае за ремонт должен платить производитель устройства.
В июне прошлого года ACCC провела спецоперацию, в рамках которой сотрудники и эксперты обзванивали магазины Apple в стране, чтобы выяснить позицию компании на практике.
«Если люди покупают iPhone или iPad в Apple и устройство пострадает от серьезного сбоя, покупатели имеют право на возврат оплаты. Если клиенты предпочтут замену, они имеют право на новое, а не отремонтированное устройство», — говорится в решении суда.
Кроме выплаты штрафа, Apple пообещала усовершенствовать обучение сотрудников и систему обеспечения соответствия австралийским законам о защите прав потребителей.
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