Сегодня 19 июня 2018 года, 19:22

Суд оштрафовал компанию Apple, которая пыталась возложить на пользователей вину за свою ошибку

Федеральный суд Австралии оштрафовал Apple на 6,8 млн долларов за отказ бесплатно ремонтировать зависшие после обновления прошивки iPhone и iPad, которые обслуживали сторонние компании. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Australian Financial Review, передает «Экономическая правда». Речь идет о статье «Apple оштрафовали на 9 млн долларов за обвинение австралийских клиентов в собственной ошибке», доступной по ссылке.

Речь идет о так называемой ошибке 53 Apple, которая начала появляться у некоторых пользователей на смартфонах и планшетах компании после обновления iOS до девятой версии в 2016 году. В случае ремонта экрана или кнопки Touch ID в компании, которая не имеет сертификации Apple, проверка безопасности блокировала устройство.

Apple объясняла необходимость такой функции защиты датчика отпечатка пальцев iPhone от несанкционированного доступа.

Позже она выпустила обновление ПО, чтобы восстановить доступ к заблокированным устройствам, однако пользователи жаловались, что кнопка Touch ID не функционирует, а их данные были утеряны. При этом в Австралии компания заявила целому ряду потребителей, что у них нет права на бесплатный ремонт устройства.

Австралийской комиссии по защите потребителей и конкуренции (ACCC) потребовалось больше года (с апреля 2017 года), чтобы убедить суд в том, что в таком случае за ремонт должен платить производитель устройства.

В июне прошлого года ACCC провела спецоперацию, в рамках которой сотрудники и эксперты обзванивали магазины Apple в стране, чтобы выяснить позицию компании на практике.

«Если люди покупают iPhone или iPad в Apple и устройство пострадает от серьезного сбоя, покупатели имеют право на возврат оплаты. Если клиенты предпочтут замену, они имеют право на новое, а не отремонтированное устройство», — говорится в решении суда.

Кроме выплаты штрафа, Apple пообещала усовершенствовать обучение сотрудников и систему обеспечения соответствия австралийским законам о защите прав потребителей.