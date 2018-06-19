Сегодня 19 июня 2018 года, 15:57

«Налоговая оптимизация лежит в основе налогового планирования» — Марина Томаш

Отдельным аспектам оптимизации налогообложения в рамках Школы налоговой практики Lеgal High School была посвящена лекция советника, руководителя направления налогового консалтинга и практики бухгалтерского учета ADER HABER Марины Томаш.

По словам лектора, налоговое планирование рассматривают как реализацию налогоплательщиком права использования всех возможных средств для уменьшения возложенного на него государством налогового бремени, основанного на принципах законности, оперативности и оптимальности. Соблюдение этих принципов определяет характер и содержание предпринимательской деятельности, создает предпосылки для эффективной работы предприятия и уменьшает возможность возникновения ответственности за налоговые правонарушения.

В частности, принцип оперативности налогового планирования заключается в том, что разработанная предприятием налоговая политика должна оперативно корректироваться с учетом всех изменений в действующей системе налогообложения. А сущность принципа оптимальности налогового планирования в том, что использование механизмов, уменьшающих размеры налоговых обязательств, не должно нарушать интересы владельцев предприятия и стратегические цели развития.

Налоговую оптимизацию, по словам Марины Томаш, разделяют на перспективную и текущую. Так, деятельность налогоплательщика, позволяющая уменьшить налогообложение с учетом его развития в будущем, рассматривается как перспективная (долгосрочная) налоговая оптимизация. Она заключается в применении таких приемов и способов, которые уменьшают налоги в процессе всей деятельности налогоплательщика, и достигается посредством постановки на предприятии бухгалтерского и налогового учета, а также грамотного применения налоговых льгот и освобождений.

Текущая налоговая оптимизация по отдельным налогам или операциям заключается в применении совокупности методов, позволяющих снижать налоги в каждом конкретном случае в отдельно взятом налоговом периоде, например, при осуществлении той или иной операции путем выбора оптимальной формы сделки.

Лектор обратила внимание, что оптимизация налоговых выплат предполагает не только идею и расчеты, но и технику исполнения. «Даже если расчеты показывают эффективность оптимизации, а идея является законной, технические проблемы могут не позволить реализовать эту схему. Кроме того, нестандартные действия организации могут привлечь внимание налоговых органов», — подчеркнула Марина Томаш. По ее словам, такими действиями могут быть нетипичные и убыточные сделки, сделки с фирмами, зарегистрированными в офшорных зонах, оплата информационных и маркетинговых услуг на значительную для данного предприятия сумму при отсутствии явно выраженного результата, сделки, в которых цены заметно превышают рыночные, или наоборот и т.д.

Среди основных инструментов налогового планирования с целью оптимизации налогообложения лектор выделила следующие:

— налоговые льготы, предусмотренные налоговым законодательством;

— планирование форм договорных отношений (в том числе факторинг, опционы, ценные бумаги, ИСИ);

— ценовая политика сделок;

— отдельные виды налогообложения;

— специальные налоговые режимы;

— льготы, в том числе предусмотренные соглашениями об избежании двойного налогообложения;

— учетная политика предприятия.

Говоря о налоговой нагрузке, лектор подчеркнула, что сегодня она рассчитывается для налоговой оптимизации. Формулы налоговой нагрузки могут быть разными в зависимости от того, что необходимо рассчитать.

В отличие от налоговой оптимизации, по словам Марины Томаш, налоговая минимизация проявляется в виде осуществления деятельности не всегда в рамках законодательства. Термин «минимизация» имеет в Украине ярко выраженный негативный «имидж» и практически однозначно приравнивается контролирующими органами к уклонению от налогообложения. Последствиями применения незаконной схемы минимизации налогов становятся доначисление налогов или единого социального взноса, обязательность их уплаты в полном объеме, начисление пени за каждый день просрочки. К организации применяется штраф в размере 25–50% от выявленной суммы недоплаты. Кроме того, руководитель компании или иное должностное лицо привлекаются к административной ответственности, и если речь идет о довольно крупных суммах, то руководящим лицам компании (генеральному директору, главному бухгалтеру и другим руководящим работникам) грозит уголовная ответственность.

Также, по словам лектора, в последние годы в рамках борьбы против применения низконалоговых юрисдикций с целью размывания налоговой базы и уклонения от уплаты налогов происходит активное наращивание международного сотрудничества в сфере обмена налоговой информацией. Что же касается Украины, то она взяла на себя обязательства по выполнению пакета BEPS, присоединившись к плану BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) с 1 января 2017 года. Введение минимального стандарта планируется до конца 2018 года.