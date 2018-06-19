Сегодня 19 июня 2018 года, 19:22

ГФС сообщила о промежуточных итогах четырехлетней судебной тяжбы с ГП «Укрспирт»

Государственная фискальная служба Украины на своем сайте прокомментировала вопрос наложения штрафных санкций в отношении ГП «Укрспирт».

За нарушение законодательства о государственном регулировании производства и оборота спирта к ГП «Укрспирт» 11 сентября 2014 года были применены штрафные санкции в размере 186 900 000 грн.

Данные начисления были обжалованы предприятием в судебном порядке, однако постановлением Окружного административного суда от 26 декабря 2014 года в удовлетворении иска было отказано, Киевским апелляционным административным судом 19 февраля 2015 года указанные выше начисления оставлены в силе с обязательством их уплаты в бюджет.

В связи с неуплатой в добровольном порядке согласованных денежных обязательств ГФС обратилась в суд с иском о взыскании налогового долга в сумме 186 900 000 грн.

Решениями судов первой, апелляционной и кассационной инстанций предоставлено разрешение на взыскание задолженности. Из-за неисполнения ГП «Укрспирт» решений судов и неуплаты штрафа Киевским окружным административным судом по заявлению ГФС выдан исполнительный лист.

На его основании 21 июля 2016 года Департаментом государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины вынесено постановление об открытии исполнительного производства. В свою очередь ГП «Укрспирт» снова обжаловало действия ГФС и исполнительной службы из-за того, что Высшим административным судом Украины отменено решение судов предыдущих инстанций и дело о признании недействительными решений о применении финансовых санкций направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В связи с направлением дела на новое рассмотрение плательщик обратился в суд о признании исполнительного листа не подлежащим исполнению. Однако суды пришли к выводу, что исполнительный лист не был выдан судом ошибочно и он подлежит обязательному исполнению.

Уже 31 января 2018 года Верховный Суд принял окончательное решение, которым иск ГП «Укрспирт» признан необоснованным, противоречащим требованиям действующего законодательства и направленным на оттягивание исполнения законного решения суда о взыскании задолженности. Поэтому в удовлетворении иска было отказано.

Кроме того, 7 июня 2018 года ВС отказал ГП «Укрспирт» в удовлетворении ходатайства о приостановлении исполнения постановления Киевского окружного административного суда о взыскании задолженности.

В настоящее время дело об обжаловании решений о применении финансовых санкций находится на рассмотрении Окружного административного суда г.Киева.