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Президент Украины просит страны Европы прекратить предоставлять убежище олигархам

19 июня 2018 года Источник:UBR

Президент Украины Петр Порошенко просит Европу содействовать в поимке беглых украинских олигархов, которые уклоняются от украинского правосудия. Как передает UBR, об этом он написал в статье «Моя цель — победить коррупцию в Украине» The Washington Post, в которой он комментирует принятие Верховной Радой законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

«После запуска суд начнет свою работу, помогая закрыть все имеющиеся коррупционные схемы, которые остались в Украине, и привлекая виновных лиц к ответственности. Однако система не будет полностью эффективной, если и наши европейские партнеры не сыграют свою позитивную роль в обеспечении высокого уровня проверки потоков капитала из Украины и не прекратят предоставлять убежище олигархам, которые стремятся уклониться от правосудия в украинских судах», — пишет Президент.

Также г-н Порошенко отмечает, что украинские популисты, пользуясь поддержкой своих союзников в Европе, используют риторику борьбы с коррупцией, но на самом деле не собираются приниматься за решение этой проблемы.

«Как и их союзники в некоторых странах Европы, популисты Украины громко используют риторику борьбы с коррупцией, не будучи заинтересованными в решении этой проблемы. В конечном итоге олигархи, которые живут в роскошной ссылке в Западной Европе, первыми смогут столкнуться с антикоррупционным судом», — отмечает П.Порошенко.

Кроме того, Президент упомянул о том, что в борьбе с коррупцией помогают система электронного декларирования доходов, закрытие коррупционных схем с НДС, введение прозрачной системы закупок ProZorro и очищение государственной газовой компании «Нафтогаз», которая ранее потребляла 3% ВВП в виде субсидий.

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