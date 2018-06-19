НБУ инициировал больше сотни судебных исков к поручителям неплатежеспособных банков

Национальный банк Украины принимает соответствующие меры для возврата предоставленных неплатежеспособным банкам кредитов рефинансирования. В частности, только за последние полгода НБУ подал в суды 35 новых исков об обращении взыскания на имущество имущественных поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму исковых требований 4 млрд грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Всего же в течение 2014—2018 годов Национальный банк инициировал 110 судебных разбирательств с целью возвращения задолженности по кредитам за счет средств финансовых поручителей и залогового имущества имущественных поручителей.
Сегодня на рассмотрении в судах различных инстанций находится 89 дел с общей суммой исковых требований в размере 25 млрд грн. «Национальный банк ведет постоянную и планомерную работу по погашению задолженности за счет средств и имущества поручителей неплатежеспособных банков. Однако этот процесс трудно назвать быстрым из-за того, что поручители, злоупотребляя своими правами, постоянно пытаются избежать исполнения своих обязательств и затягивают рассмотрение дел в судах», — отметил директор Департамента управления рисками НБУ Игорь Будник.
Сейчас в рамках принудительного исполнения уже вынесенных решений судов за счет заложенного имущества удовлетворены требования НБУ на сумму почти полмиллиарда гривен.
Отмечается, что в 2017 году Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,1 млрд грн.
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