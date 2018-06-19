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ГФС: обновленная система СМКОР не вызывает нареканий бизнеса

19 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

С начала функционирования обновленной системы блокировки налоговых накладных значительно уменьшилось количество случаев приостановления регистрации документов. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан, передает сайт ведомства.

По его словам, с марта этого года количество случаев приостановления регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки составляет 0,3% от общего количества поданных на регистрацию документов.

«После передачи механизма формирования критериев рисков, по которым блокируются налоговые накладные, фискальной службе нареканий от бизнеса фактически не поступает, количество жалоб уменьшилось в сотни раз, при этом начисления по налогу на добавленную стоимость увеличились на 1,1 млрд грн ежемесячно, что превзошло ожидания», — подчеркнул Мирослав Продан.

Всего с начала функционирования второго этапа механизма приостановления регистрации налоговых накладных СМКОР обработано 52,8 млн налоговых накладных/расчетов корректировки с объемом поставки товаров/услуг на общую сумму 190 трлн грн, в том числе НДС 396,8 млрд грн.

Из них 99,7% налоговых накладных/расчетов корректировки зарегистрированы после проведения проверок на соответствие «отсекающим» признакам и показателям, которые определяют положительную налоговую историю.

Как уточняется на сайте ГФС, по сравнению с прошлогодней системой блокировки налоговых накладных количество документов, регистрация которых приостанавливается, существенно уменьшилось — на 118,4 тыс. налоговых накладных в среднем за месяц.

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