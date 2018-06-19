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ASA GROUP иллюстрирует новации закона об ООО и советует внести изменения в уставы

19 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

ЮК ASA GROUP презентовала инфографику, посвященную самым важным новациям вступившего в силу Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». В частности, акцентируется внимание на таких аспектах, как обязательные сведения в уставе, решения, принимаемые единогласно, порядок проведения общих собраний участников и т.д.

Принципиальные новеллы закона прокомментировала директор департамента правового сопровождения бизнеса ЮК ASA GROUP Юлия Федосюк:

«Новый закон дает широкие возможности для участников урегулировать правила создания общества путем заключения соответствующего договора, правила по управлению обществом и отчуждения доли, а также закрепить обязательствами друг перед другом путем заключения корпоративного договора и выдачи безотзывной доверенности.

Закон дает возможность участникам установить ограничения на изменение соотношения долей или изменение состава участников, что актуально в период становления компании. Участники смогут использовать предложенные инструменты увеличения уставного капитала для привлечения инвесторов путем заключения с ними договора о внесении дополнительного вклада. В корпоративный договор участники смогут включить положения об опционе — условия, при которых участник вправе или обязан купить или продать долю в уставном капитале, а также случаи, когда такое право или обязанность возникают.

Участникам стоит поторопиться с внесением изменений в действующие уставы, поскольку их положения теперь действуют в части, не противоречащей новому закону».

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