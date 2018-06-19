ООН отмечает положительные сдвиги в работе Нацполиции по обеспечению прав человека

Полиция усилит сотрудничество с ООН в сфере обеспечения прав человека. Об этом шла речь 18 июня во время встречи председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с председателем мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер, передает сайт МВД.
По словам главы Нацполиции, такое взаимодействие особенно важно, ведь одной из основных задач полиции является обеспечение безопасности граждан и их прав. С этой целью в структуре Национальной полиции Украины было создано специальное подразделение — Управление обеспечения прав человека.
Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер отметила положительные сдвиги в работе полиции, в том числе благодаря сотрудничеству украинских правоохранителей с миссией ООН. Мониторинговая миссия ООН высоко оценила работу полиции во время недавнего проведения в Киеве «Марша равенства».
«На этом примере мы увидели, как детальная и подготовительная работа привела к тому, что люди, которые хотели выразить свое мнение, могли его высказать вчера. Это уже второй год подряд, когда мы наблюдаем такую ситуацию и можем отметить положительный прогресс», — сказала Фиона Фрейзер.
Она также подчеркнула, что мониторинговая миссия ООН по правам человека заинтересована работой полиции на админграницах с временно оккупированным Крымом.
Сергей Князев отметил, что для документирования преступлений, совершаемых в отношении граждан Украины на временно оккупированной территории, на юге страны работает подразделение — Главное управление Национальной полиции Украины в АР Крым и г.Севастополе. Кроме того, с целью оказания правовой помощи гражданам Украины, которые пересекают админграницу с Крымом, недавно на Херсонщине был открыт пост патрульной полиции «Сиваш».
Во время встречи стороны обсудили пути усиления взаимодействия между Нацполицией и мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине в сфере защиты прав человека, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве.
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