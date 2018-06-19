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AEQUO Friends 2018: онлайн-стажировка для юристов

1 июня 2018 года Aequo объявила второй набор на AEQUO Friends 2018 — первую программу онлайн-стажировки в украинской юридической фирме.

Основная цель этой инновационной платформы — оперативно реагировать на незапланированный рост объемов работы, усовершенствовать бизнес-процессы, повысить уровень заботы о клиентах, а также формировать оптимальный кадровый резерв и обеспечить эффективный аутстаффинг юристов для клиентов в будущем.

Студенты будут взаимодействовать с менторами посредством платформы, получая задания и обратную связь онлайн. При этом студент сможет выбирать задания по видам работ и практикам, что поможет сделать правильный выбор при планировании дальнейшей карьеры в юриспруденции, получать опыт, работая над знаковыми проектами, и стать членом сообщества AEQUO Friends. Такая форма сотрудничества предоставляет студентам возможность продолжать учебу в комфортном режиме и самим организовывать свою стажировку максимально эффективно.

Все желающие принять участие в проекте могут заполнить заявку на сайте friends.aequo.ua. Прием заявок продлится до 20 июля 2018 года.

Анна Бабич, партнер Aequo, комментирует: «Мы очень рады, что за первый год работы платформа AEQUO Friends показала отличные результаты. Более 180 заявок от студентов 30 ведущих университетов Украины, проживающих не только в Украине, но и за рубежом (в Германии, Италии, Литве), свидетельствуют о высоком спросе на инновационный формат онлайн-стажировки. Стажировка посредством диджитал-платформы соответствует нашей общей инновационной стратегии. Двое талантливых студентов, которые впечатлили нас блестящими результатами, присоединились к команде Aequo. Мы полны энтузиазма и верим в то, что второй набор будет еще более успешным. Вы талантливы. Присоединяйтесь к AEQUO Friends».