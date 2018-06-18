Сегодня 18 июня 2018 года, 21:09

LHS: Ярослав Романчук рассказал об обмене налоговой информацией между государствами

Финальную лекцию в рамках модуля Школы налоговой практики «Деофшоризация и налоговое планирование» для слушателей Lеgal High School провел Ярослав Романчук, управляющий партнер EUCON Международный правовой центр. Лектор напомнил о глобальных трендах в сфере деофшоризации и борьбы с размыванием налоговой базы и сосредоточился на проблематике обмена налоговой информации между государствами.

Ярослав Романчук назвал основные законодательные основания для обмена налоговой информацией между государствами — это Налоговый кодекс Украины, международные договоры, ратифицированные Украиной, Положение о Фискальной службе Украины и Порядок обмена налоговой информацией по специальным письменным запросам с компетентными органами иностранных государств, утвержденный приказом Минфина № 1247 от 30 ноября 2012 года.

В числе международных договоров лектор выделил два основных — двусторонние договоры об избежании двойного налогообложения (на начало текущего года Украина подписала с 74 государствами) и Конвенция о взаимной административной помощи в налоговых делах (по состоянию на 1 сентября 2018 года будет насчитывать 85 государств-участников).

Статьей 4 указанной Конвенции, в частности, предусмотрено, что стороны осуществляют обмен любой информацией, которая может быть уместной для установления суммы и сбора налога, взыскания налоговой задолженности и осуществления исполнительных мер по ее взысканию, привлечения к административной ответственности или инициирования уголовного преследования. Информация, не соответствующая таким целям, обмену, согласно Конвенции, не подлежит.

Лектор назвал следующие виды обмена информацией: обмен информацией по специальному запросу, автоматический обмен информацией, спонтанный обмен информацией, одновременные налоговые проверки и налоговые проверки за рубежом.

Налоговый орган также может получать и осуществлять обмен информацией посредством Интерпола через Национальное центральное бюро в Украине.

После ратификации международного соглашения между правительствами Украины и США налоговые органы этой страны смогут получать информацию согласно закону FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Как сказал лектор, надо не забывать и о больших возможностях Государственной службы финансового мониторинга как финансовой разведки.

Ярослав Романчук ознакомил слушателей с нюансами каждого вида обмена информаций, особое внимание уделив специальному запросу о получении или предоставлении информации из-за рубежа. «Это запрос об информации, которая может быть предоставлена в результате проверки налогоплательщика (или проведения в отношении него досудебного расследования) относительно уклонения от уплаты налогов и других нарушений законодательства, отнесенных к компетенции Государственной фискальной службы Украины, направленный иностранному партнеру или иностранным партнером», — пояснил спикер. По словам г-на Романчука, специальный запрос делается в четырех случаях. Во-первых, если факты свидетельствуют, что необходимая информация находится за пределами Украины, а в ходе проверки субъектов хозяйствования или проведения в отношении них досудебного расследования возникает необходимость в подтверждении достоверности такой информации независимо от наличия уголовных производств в отношении лиц или по факту совершения внешнеэкономических операций (скажем, при установлении просроченной дебиторской задолженности у нерезидента перед резидентом). Во-вторых, когда установлено несоответствие между количественными (или другими показателями) таможенной декларации и фактически импортированными или экспортированными товарами. В-третьих, если факты свидетельствуют о перечислении средств за пределы Украины для дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. И, в-четвертых, если существует необходимость в получении информации о контроле за ценообразованием. «Обмен налоговой и финансовой информацией между странами сегодня выходит на первый план», — резюмировал спикер, говоря о важности понимания принципа работы данного механизма и его правильном использовании.