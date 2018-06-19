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Сегодня 19 июня 2018 года, 14:15

Верховный Суд подтвердил правомерность позиции АМКУ по делу против аэропорта «Борисполь»

Спор касался установления платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне

Верховный Суд в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда 30 мая 2018 года признал правомерность решения Антимонопольного комитета Украины от 24 января 2017 года №13-р в деле против аэропорта «Борисполь». Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Напомним, что указанным решением Комитета признаны злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением действия ГП «МА «Борисполь», которые заключались в следующем:

- в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и затягивании при согласовании внутренней документации ООО «Интеравиа»;

- в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

За совершение этих нарушений на ГП «МА« Борисполь» был наложен штраф в размере 12 млн 780 тыс. 354 грн.

Решением Хозяйственного суда города Киева и постановлением Киевского апелляционного суда признана правомерность решения Комитета.

Верховный Суд признал недействительным решение Комитета в части пункта 7 относительно обязательства ГП «МА «Борисполь» разграничить свои счета относительно деятельности по управлению инфраструктурой и регуляторной деятельности, с одной стороны, и счета относительно оказания услуг по наземному обслуживанию, а в остальной части иска ГП «МА «Борисполь» о признании недействительным решения Комитета отказано.

Таким образом, Верховный Суд окончательно подтвердил неправомерность действий ГП «МА «Борисполь», установленных решением Комитета, как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.