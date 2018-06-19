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Минздрав выносит на общественное обсуждение проект концепции профессионального лицензирования врачей

19 июня 2018 года Источник:Юридическая Практика

Минздрав Украины приглашает присоединиться к обсуждению концепции профессионального лицензирования врачей. Эта концепция предлагает ввести полностью новую систему доступа к врачебной профессии. К 2024 году все украинские врачи должны интегрироваться в международную врачебную общественность с должным уровнем знаний и профессиональных навыков.

Подробности сообщаются на сайте Минздрава. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Отмечается, что сегодня действует система аттестации, подтверждающей стаж, но не профессионализм и не качество работы. Государство обладает монополией на услуги по повышению квалификации. В то же время фактически отсутствует действенный механизм персональной ответственности перед пациентом за качество оказанной медицинской помощи.

Введение лицензирования предусматривает изменения с момента вступления в медицинский университет. Уже введен проходной балл 150 за обязательные предметы как для студентов-бюджетников, так и для студентов-контрактников. Бюджетные места будут распределяться среди наиболее сильных абитуриентов в медицинских вузах, которые они выбрали.

Студенты, которые начали учиться с 2016 года по магистерской программе, после составления всех необходимых экзаменов — на третьем, шестом курсе, в интернатуре и резидентуре — станут специалистами по профессиональной лицензии.

Предаттестационные циклы отменяются. Предоставляется право выбирать, где учиться и какие курсы выбрать. Система начисления баллов меняется: будет засчитываться как формальное образование, так и неформальное и самообразование. Система аттестации будет действовать до 2020 года.

Постановление правительства о соответствующих изменениях уже принято, разрабатываются нормативно-правовые акты Минздрава.

Лицензию нужно подтверждать каждые три года. При подтверждении лицензии учитывается личное образовательное портфолио и история медицинской практики. В случае допущения врачом халатности или существенных ошибок лицензия может быть приостановлена или аннулирована.

Органом, выдающим лицензии, станет Лицензионный совет из 30 избранных врачей. Возможно привлечение в состав Лицензионного совета иностранных экспертов.

Постепенный переход на новую систему для врачей, которые уже практикуют

Переходный период продлится 5 лет — с 2020 по 2024 год. Врачи сдадут специальный лицензионный экзамен.

Также Украина признает лицензии стран ЕС, США, Израиля, Канады, Японии.

Введение профессионального лицензирования врачей — признание, что главное в работе врача — профессионализм, знания и его практика. Профессиональная лицензия ликвидирует коллективную безответственность и введет персональную ответственность врача за принятие клинических решений и качество оказания помощи, отмечается на сайте министерства.

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